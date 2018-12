Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Henri Mova sort la grande artillerie !

Le candidat Henri Mova Sakanyi poursuit sa campagne dans sa circonscription électorale de Lukunga. Il sillonne les communes de Ngaliema, Kinshasa, Lingwala et autres pour tenter de conquérir son électorat en vue des scrutins du 23 décembre 2018. Comme prévu, une caravane médicale était organisée par la Fondation Kawen le dimanche dernier à Kintambo, pour le compte du candidat 508 qui s'est dit heureux d'être parmi les siens.

Ladite caravane était animée par un groupe de médecins. Il y a eu des soins les plus élémentaires aux divers tests médicaux en faveur des populations de Camp Luka, venues nombreuses à cette activité offerte gratuitement par la Fondation. Des latrines publiques et une grotte mariale ont également été livrées à la population de Camp Luka le lundi 3 décembre 2018. Des travaux de voirie sont également annoncés pour rendre les principales avenues du camp Luka plus convenables. Le candidat Henri Mova devrait participer à cette série d'actions en faveur du quartier.

Plus tôt, il était présent au Stade Vélodrome pour assister à un office religieux Néo-Apostolique. Henri Mova a donc répondu à cette grand-messe organisée une fois l'an selon les districts. Pour cette année, c'est le district Kinshasa Sud-ouest dirigé par l'Apôtre Tumba Ndaye qui organise le culte religieux.

Michaël Deppner, Apôtre et Responsable du district (RDC-Ouest), a transmis le message du Patriarche de cette Communauté, message tiré du livre de Matthieu 25: 40 : "Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites ".

Il ne reste plus qu'un demi mois pour la campagne électorale, et les candidats s'activent de plus en plus dans tous les coins du pays, principalement de la capitale rd-congolaise.