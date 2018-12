Congo-Kinshasa: Législatives 2018 - Solange Kwale met en exergue les problèmes sociaux de base

Après plus de 20 ans dans la carrière journalistique pendant laquelle elle a su détecter les différentes réalités entre les gouvernés et les gouvernants, la voici, enfin, Solange Kwale Dangba. Candidate aux législatives nationales, N°532 dans la circonscription de la Lukunga.

S'inscrivant dans cette course, son vœu le plus ultime est de militer pour les problèmes sociaux de base du peuple congolais. Bien que s'étant lancée dans la profession, elle avait un penchant vers ses téléspectateurs, voire la population, en général. D'où, est née donc la ferme volonté de se lancer en politique afin de porter plus haut la voix des congolais. "En côtoyant les deux classes sociales, c'est-à-dire, les gouvernants et les gouvernés, j'ai eu l'opportunité de connaître le problème des uns et des autres. Et, ce qui m'a le plus attiré, c'est le problème des gouvernés. Notamment, les jeunes, femmes et enfants dans leurs problèmes sociaux de base", a clairement renseigné le N°532 au cours d'une interview à bâtons rompus, accordée le mardi 4 décembre dernier à votre quotidien.

Candidate du Mouvement de la Libération du Congo-MLC-/Lamuka, Solange Kwale Dangba, déterminée à sortir le congolais du marasme social dans lequel il empêtré, elle fait de la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'électricité ses priorités majeures. Dans son projet de société, sur le volet santé, cette nouvelle image de la Lukunga met un accent particulier, lors de cette apostrophe, à la nutrition. Car, d'après cette journaliste, nonobstant ses multiples dénonciations par les médias sur des conditions inhumaines dans lesquelles est encré le peuple, aucune solution n'est trouvée jusqu'alors.

La meilleure façon serait, selon elle, évidemment de passer du journalisme en politique. Motif ? Non seulement pour initier des lois quant à ce, mais aussi influencer le vote de certaines lois salvatrices pour les congolais. "En regardant tout ce que nos enfants subissent comme problème en matière de santé/nutrition, j'ai réfléchi tout en me disant, en tant que journaliste, j'ai eu à dénoncer par le truchement de mes émissions tout ce qui touche à cette catégorie de la population, ne sachant comment aller au-delà de cela, il serait mieux pour moi aujourd'hui de changer le camp, en postulant pour résoudre ce problème par mon travail de législateur... ", a-t-elle signalé.

Nouveau vent

Restant sur la même lancée, Solange Kwale Dangba indique qu'il y a environ 6 000 000 d'enfants en République Démocratique du Congo souffrant de la malnutrition. C'est pourquoi, son expertise à l'Hémicycle servirait d'un coup de pousse aux victimes; clarifie-t-elle. Par ailleurs, la présentatrice de l'émission "Mpifo", une fois élue, promet-elle de jouer le vrai rôle au sein du temple de la démocratie. Il sera question tout de même, concernant les plus jeunes, de contacter les partenaires de l'Etat pour porter secours aux enfants dans leurs différentes difficultés comme la nutrition, l'éducation et Cie. Car, il y a un financement approprié, a-t-elle accentué.

Déterminée à remporter les prochaines joutes électorales, Solange Kwale Dangba lance un vibrant appel aux habitants de la commune de Ngaliema, Barumbu, Kintambo, Mont-Ngafula, Lingwala, Gombe et Kinshasa de voter utile. Et, le vote utile est donc, Solange Kwale Dangba le N°532.

Il s'avère important de signaler que Solange Kwale est Graduée en Journalisme et Licenciée en Sciences de l'Information et de la Communication, option Politique extérieure à l'ISTI, actuel Ifasic. Aussi, informe-t-on, d'après le sondage fait par Actualité.cd, elle occupe la 12è position parmi les 25 poids-lourds de la circonscription de la Lukunga.