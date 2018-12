Congo-Kinshasa: Calvaire des vols réguliers - Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe échouent d'atteindre Walikale !

C'était prévisible. Le ticket Fatshivit est face à une mer à boire en ce qui concerne le réalisme de la campagne électorale. Après la phase de la ville de Goma où ils n'ont pas peiné à rencontrer leurs troupes de l'Unc et l'Udps, la suite de leur pèlerinage notamment, en ce qui concerne le rendez-vous de Walikale, s'est carrément soldée en eau de boudin.

Triste, mais vrai. Les deux leaders de l'opposition congolaise qui, à chaud, ont tenu un point de presse, mercredi 5 décembre dans la ville de Goma, parlent des manœuvres du Gouvernement central visant à bloquer leur campagne dans cette partie du territoire national. Pourtant, Fayulu Madidi, candidat soutenu par Bemba, Katumbi, Muzito, Matungulu et Mabaya n'a ménagé aucun effort pour atteindre Béni, mercredi dernier, en guise de première phase de sa campagne électorale. Ce, faut-il rappeler, après qu'il aura manqué, lui aussi, son rendez-vous du dimanche 2 décembre 2018.

S'agit-il du pot cassé que le fils d'Etienne Tshisekedi et son colistier, Vital Kamerhe paient, d'entrée de jeu, pour s'être désolidarisés des poids lourds de l'opposition dont le richissime homme d'affaires, Moïse Katumbi, pour ne pas faire allusion au Chairman du MLC, Sénateur congolais et ancien Vice-président en RD. Congo ? Loin s'en faut, peut-être. Ce qui est vrai, convient-il d'indiquer, les deux tenants de la plateforme "Cap pour le changement" née à Nairobi après la mésaventure de Genève, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont été bloqués à Goma au détriment de leur tournée à l'Est de la République, conformément à leur almanach de campagne qui prévoyait leur départ pour Walikale, mercredi dernier. En effet, force est souligner qu'ayant gagné le pari de leur premier test dans la capitale provinciale du Nord-Kivu, fief de Vital Kamerhe, Directeur de campagne de Félix Tshisekedi, mardi 4 décembre dernier, les Présidents de l'Udps et de l'Unc ont, tout bonnement, manqué leur rendez-vous vers Walikale.

Cri d'alarme

Il appert que la raison principale serait le vol régulier qui a été recalé en raison des arguments probants soient-ils, avancés par des autorités compétentes. Entre changement de fréquence et réalité du dilemme, Félix Tshisekedi et son colistier Vital Kamerhe, tenant à chaud un point de presse pour décrier la facture salée qu'ils paient à deux semaines de la fin de la campagne, pourtant, à peine qu'il viennent de se lancer sur terrain, jettent l'anathème au Gouvernement de la République qui serait, soutiennent-ils, favorable à la politique de deux poids, deux mesures. Quant à ce qui concerne le candidat de la coalition Lamuka, il y a lieu de noter que la problématique de la circulation aérienne s'avère le moindre des soucis.

Car, en tout état de cause, après toutes les tractations relatives à l'atterrissage au pays de deux jets affrétés pour sa campagne, la situation a été décantée depuis lundi dernier. En conséquence, l'élu gagnant des assises de Genève dont l'accord signé le 11 novembre 2018, sous la houlette de la Fondation Koffi Annan n'aura duré que l'espace d'un feu de paille avant de diviser les sept leaders de l'opposition, est d'ores et déjà sur terrain pour persuader ses potentiels électeurs. Hélas ! Il est important d'indiquer que Martin Fayulu dont le programme de société met un accent particulier sur la sécurité de la population et du territoire national récuse, jusqu'ici, l'usage de la machine à voter lors de la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales du 23 décembre 218.

Lors de son meeting face à la population de Béni, terre de l'insécurité récurrente, dans son speech, il n'a pas mâché des mots pour réitérer ce vœu connu de tous les Kinois et ainsi rassurer l'opinion qu'une fois au piédestal du pouvoir exécutif congolais, mettra-t-il fin aux massacres des filles et fils du Congo profond qui meurent jour et nuit à cause des ennemis du pays de Lumumba-Mzee.