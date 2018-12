Congo-Kinshasa: V.Club - Amisi Kumba remercie, rassure et parle d'un bilan positif de son club en 2018

«Perdre deux fois la finale ce n'est pas la fin du monde. Nous finirons par gagner cette Coupe d'Afrique un jour. Aucun joueur ne sera transféré, nous gardons le même effectif. Déjà, dans une semaine, nous démarrons avec la Ligue de champions, édition 2019... ».

Tels sont les mots du président du comité de direction de l'AS V.Club, le Général Gabriel Amisi Kumba dit Tango Four, qui s'est adressé mardi à la presse, parlant d'un bilan largement positif de son club en 2018.

Le Général Amisi a remercié tous les partenaires de l'équipe, il leur a rassuré d'un avenir meilleur pour les prochaines années. En premier lieu, le gouvernement de la République pour les moyens qu'il met souvent à leur disposition en vue de mieux prester, quand bien même ils mettent eux-mêmes aussi leurs propres moyens.

Ensuite, il a remercié la Fédération congolaise de football association (Fecofa) pour tous les efforts consentis en leur faveur tout au long de la saison : «il y a deux ans, nous étions éliminés à cause des sanctions. Cette année nous voulions avoir d'autres sanctions, mais le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani qui est aussi membre du comité exécutif de la CAF, s'était vraiment impliqué. Nous ne pouvons pas être ingrats», a-t-il indiqué, avant de remercier aussi le gouvernement provincial de Kinshasa pour les titres de voyage qu'il octroie à l'équipe pour ses multiples voyages par-ci et là, à travers le pays.

"Raté deux fois la finale ce n'est pas la fin du Monde... "

Poursuivant son speech, le président Amisi Kumba a aussi remercié les membres du comité de coordination et du bureau stratégique avec qui, ils se sont réunis peu avant, pour le travail abattu durant la saison : « je leur ai dit qu'il y a dix ans, nous étions vraiment en difficulté. C'est un peu comme FC Barcelone, la meilleure équipe du Monde était en difficulté à une certaine période. Mais, elle avait fourni beaucoup d'efforts, et aujourd'hui, elle est en train de dominer le Monde. Nous ne pouvons pas dire que comme V.Club a raté par deux fois la finale de deux compétitions interclubs de la CAF, c'est devenu la fin du Monde, non ».

Le Général Gabriel Amisi rassure que V.Club finira par gagner cette Coupe d'Afrique un jour : « nous allons gagner cette Coupe, nous avons l'espoir. D'ailleurs, je dois féliciter aussi le président Katalisi et ses hommes pour l'encadrement des supporters. Ils ont mérité ces félicitations. Ainsi, je vous félicite aussi vous tous, supporteurs de V.Club, je suis fier de vous pour la discipline et votre amour envers votre équipe. Ne soyez pas déçus, restez plutôt débout. Je me répète, nous aurons cette Coupe d'Afrique ».

Enfin, pour terminer, Gabriel Amisi a annoncé qu'aucun joueur ne sera transféré. Tous les joueurs restent au sein de l'équipe pour démarrer une nouvelle aventure, la 23ème Ligue de champions qui va souhaiter la bienvenue à l'AS V.Club, le 14 décembre, aux 16ème de finales contre FC Buntu de Lesotho.

Amisi Kumba met en garde tout manager qui côtoie les joueurs sans son avis. Il a promis d'arrêter celui qui sera pris en flagrance.