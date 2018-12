Madagascar: « Fashion's Passion » - Pour promouvoir les designers malgaches

Fitia Rakotoarivelo, organisateur de l'événement, y participe également.

Malgré les friperies qui inondent les rues de la capitale, voire du pays, les stylistes et créateurs de mode n'en démordent pas, et organisent la résistance. Après « Modus Mode », qui s'est tenu à l'Alliance Française d'Antananarivo, place à « Fashion's Passion », qui se tiendra le 16 décembre prochain aux « Délices by Art Fity » Itaosy, de 11h à 20h, lors d'une journée entière entre « showroom », performances et défilés. Un événement tout en un qui réunit les passionnés de mode et du bien-être, qui pourront découvrir les jeunes stylistes qui ont répondu présent à l'appel. Il s'agit de « Nal's Mode », « Missy Soa », Jorkey Emmanuel, « Esther's Garment », Lovah Nah et Fity Rak. Cette jeune génération veut montrer ses créations et de quoi elle est capable.Côté beauté et esthétique, il y aura Rafotsigasy et Rando Mia Stegi.

Enfin, dans la section décoration, « Doremi events » et « Délice by Art Fity » feront une démonstration et montreront jusqu'où leur imagination peut les porter. Selon Fitia Rakotoarivelo, organisateur de l'événement, l'objectif de cet événement est de promouvoir le design malgache vu par la jeune génération. Avec très peu de scènes pour ces derniers, ce « Fashion's Passion » leur permettra d'aller à la rencontre du grand public. « Notre but est de le faire chaque année » conclut-il.