Madagascar: Nuit de la Saint-Sylvestre - Voyage musical avec « Tanà Group »

« Tanà group » prêt à chauffer l'ambiance.

A trois semaines de la fin de l'année, les soirées de la Saint- Sylvestre se dessinent déjà. Parmi les affiches alléchantes, la « Nuit blanche » avec « Tanà Group ». Un voyage musical des plus attrayants dans l'antre de l'espace Myrah Ambatomaro aux côtés de professionnels de l'interprétation. Fort d'un répertoire des plus variés, la couleur s'annonce très « arc-en-ciel ». Soirée grande classe et ambiance folklore sont à prévoir.

Evidemment les incontournables des chansons rythmées de toutes les époques occuperont une majeure partie de la liste, mais le public pourra également compter sur du rock, avec la présence de Ken Mage 4. De leur côté, « The Women » ravira ceux qui aiment la musique afro-américaine et les chansons de Diva sous toutes leurs coutures. Manoa, Isaia, Elsie et Malalanirainy s'affaireront à leurs prouesses vocales pour le plus grand bonheur des amateurs de bonne musique.

Sur la piste de danse, Lukas de « Madafit » fera trémousser les convives sur des airs latinos. Sans laisser de côté la gastronomie, un menu de fin gourmet attendra les noctambules. Mettre les petits plats dans les grands, c'est le cas de le dire avec huit entrées, deux plats de résistance et six desserts, le Nouvel An sera accueilli avec du champagne et du gâteau.