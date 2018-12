Soudan: Réunion du sous-secrétaire aux Affaires étrangères sur les relations avec la Chine

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Yassir Khidir a présidé mercredi au ministère une réunion des sous-secrétaires des ministères sur les relations avec la Chine.

La réunion a examiné un certain nombre de questions pertinentes pour renforcer les relations stratégiques et amicales entre les deux pays, notamment les résultats de la récente visite en Chine du président de la République et de sa participation au sommet sino-africain de septembre. 1 - 5, 2018, mise en œuvre des accords et notes d'entente signées lors de la visite, moyens de tirer profit des initiatives exposées lors de ce sommet et élaboration d'une formule de matrice intégrée pour suivre la mise en œuvre de ces projets.

La réunion a souligné qu'il importait d'utiliser les 60 milliards de dollars de dons et de prêts que le gouvernement de la République populaire de Chine devait accorder au continent africain au cours des trois prochaines années via l'aide, investissement et financement des institutions chinoises dans les domaines de l'infrastructure, l'énergie, les mines, l'agriculture, l'industrie, le commerce, la santé, les sciences, les communication et de la formation.

Les participants à la réunion ont convenu de tenir une réunion mensuelle similaire en raison de l'importance accordée aux relations entre le Soudan et la Chine.