Madagascar: Andry Rajoelina - « Pas de discrimination entre les Malagasy »

Le candidat n°13 va apporter la lumière aux « Malagasy »

Pour son deuxième jour de campagne, le candidat numéro 13 était dans les communes rurales de Marojala dans le district de Sambava ; d'Ambodiangezoka dans le district d'Andapa ; d'Ampohibe dans le district d'Antalaha ; et d'Anjahana dans le district de Maroantsetra.

La population et les maires étaient venus en masse à chaque passage du « Tanora malaGasy Vonona » qui s'est rendu hier dans 4 communes rurales sises dans les régions du SAVA et Analanjirofo. Signifiant ainsi qu'il tient à aller au contact du pays profond. Sans exclusion. « Je ne fais aucune discrimination de quelque sorte que ce soit. J'aime tous les Malgaches sans exception. Je vais créer des usines génératrices d'emplois pour les jeunes et les chômeurs mais non pas accorder la priorité à mes sociétés ».

Renié par le peuple. Andry Rajoelina a continué hier, à faire allusion à son adversaire qui a dépassé, a-t-il signalé, « l'âge de la retraite pour un emploi public ». Contrairement au candidat numéro 13 qui est un « Tanora mavitrika, mahavita azy ». Littéralement, un « jeune dynamique et compétent ». Patriote de surcroît comme l'atteste son livre « Par Amour de la Patrie » qui retrace son parcours. Notamment sur le plan électoral où il avait battu à deux reprises le Tim. Il compte réaliser un « jamais deux sans trois » le 19 décembre prochain face à l'autre finaliste. « Il ne reste plus que deux candidats. L'un a été déjà renié par le peuple et s'était exilé en Afrique du Sud », a rappelé l'ancien président de la Transition à Marojala dans le district de Sambava.

Andry et Mialy Rajoelina vont frapper fort avec leur « dona kely »

Espoir. « Je suis arrivé en tête au premier tour et je le serai encore au soir du 19 décembre », a répété le candidat numéro 13 à Ambodiangezoka dans le district d'Andapa. « Si je suis venu ici, c'est pour aider les jeunes, les sans emploi, les Raiamandreny, bref tous les Malagasy qui vivent dans une pauvreté profonde. Je suis porteur d'espoir et de lumière pour Madagascar ». Lançant une autre pique à l'endroit de son adversaire, le fondateur de l'IEM de déclarer qu'il ne va pas accaparer les terres d'autrui. Enfonçant le clou, Andry Rajoelina de rappeler que « le cours de la vanille était remonté durant la Transition après avoir chuté considérablement à l'époque du précédent président ».

« Velirano ». A Ampohibe dans le district d'Antalaha, le candidat numéro 13 de réaffirmer qu'il ne va pas utiliser le poste de président de la République pour accorder des avantages ou un monopole à sa société. Il fait le « velirano » de sauver les Malagasy et Madagascar. « Lors du mouvement des 73 députés pour le changement, les partisans du Tim ont brandi sur la Place du 13 mai, des banderoles réclamant la réouverture de Magro, Tiko et MBS alors que les militants du Mapar revendiquaient la révision du code électoral ». Une manière pour Andry Rajoelina de réitérer que le candidat du Tim pense avant tout et surtout aux intérêts de son groupe de sociétés.

Paré. « Nous allons battre le numéro 25 », a martelé Andry Rajoelina à Anjahana. « Je n'ai pas peur de mon adversaire », a-t-il lancé devant une marée Orange venue des quatre coins du district de Maroantsetra. « Je suis paré », a ajouté le candidat numéro 13. S'adressant à la foule nombreuse acquise à sa cause, il a déclaré qu' « il faut empêcher le retour de la dictature et de la contrainte en se rendant massivement aux urnes le 19 décembre pour voter en faveur du candidat numéro 13 ». A cette fin, il a appelé les indécis, les abstentionnistes au premier tour et même ceux qui n'ont pas voté pour lui, à lui accorder leurs voix car « c'est la dernière chance pour Madagascar ». Pour le deuxième tour de la course à la magistrature suprême, « Zandrikely » de faire remarquer que « les électeurs auront à choisir entre un jeune et un super vétéran ».