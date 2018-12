Madagascar: Nouvelle technologie - Des jeunes Malgaches à l' « International Robotic Challenge » :

Airtel Madagascar vient toujours en appui aux jeunes compétences malgaches en leur offrant l'occasion de participer à des concours internationaux.

Les jeunes malgaches sont plutôt calés dans le domaine des nouvelles technologies et de l'informatique. Ils l'ont déjà montré en gagnant aux différents concours mondiaux en la matière. C'était encore le cas lors de l' « App Chalenge » de Singapore et les « First Global Challenge » de Washington et de Mexico. Et ce n'est pas encore fini, puisque ces jeunes malgaches vont de nouveau concourir à l' « International Robotic Challenge » qui se déroulera en Inde du 14 au 16 décembre prochain.

Engagement. Organisé par l' « Indian Institute of Technology » de Mumbai, ce concours international de robotique entre dans le cadre de l'évènement « TECHFEST », le plus grand festival des sciences et des nouvelles technologies d'Asie. L'enjeu étant de taille, Airtel Madagascar a décidé, une fois de plus, de soutenir ces jeunes talents. Les jeunes participants malgaches ont été présentés hier au siège d'Airtel à Andraharo. Une occasion pour l'opérateur de réitérer son engagement dans l'épanouissement des jeunes Malgaches. «Si l'intelligence artificielle est une fenêtre vers de grandes opportunités en général, elle l'est encore plus pour les pays en voie de développement où elle aidera à solutionner de grandes difficultés en matière d'éducation, de santé, d'environnement et de bien- être en général d'où notre soutien une fois de plus au Team Madagascar... » a déclaré, à cette occasion Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

Meilleurs mondiaux. On rappelle que Madagascar a terminé à la troisième place lors de l' « App Chalenge » de Singapore où l'équipe malgache a été appuyée par Airtel Madagascar. Cette fois-ci, et grâce en partie à cela, ces jeunes techniciens ont de fortes chances de figurer parmi les meilleurs mondiaux. L'équipe nationale malgache est composée de jeunes issus de communauté STEM4GOOD d'Irina Razafiarison et Diamondra Rasoamanana, âgés respectivement de 20 ans et 19 ans et qui ont déjà reçu la médaille de bronze lors du « First Global Challenge » (FGC) 2017. Il y aura également Tsiresy Milà Randriarimanana, déjà sélectionné au récent FGC à Mexico et Miantra Rakotoarimanana, tous âgés de 19 ans et issus de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Vontovorona . Enfin, Christelle Ramanantsoa, la seule jeune fille de l'équipe, portera haut les couleurs de la gente féminine durant ce concours.

Fière d'être parmi les élites de la nouvelle technologie, elle a déclaré : «La robotique n'est pas un domaine réservé aux hommes et à travers notre participation, nous tenons à montrer que la science est cool et peut nous ouvrir les portes d'innombrables opportunités ». En tout cas, ces jeunes auront un programme chargé durant leur séjour à Mumbaï. Outre la participation à l' « International Robotic Challenge », « TECHFEST » sera aussi une opportunité pour ces jeunes d'assister à d'autres activités comme l' « International Coding Challenge » , ainsi qu'à divers ateliers, conférences et « Workshops » pour approfondir leurs connaissances, élargir leurs réseaux et trouver des opportunités de carrière.