Ile Maurice: Compensation salariale - Le gouvernement propose Rs 330

Les débats se poursuivent. À ce stade des négociations tripartites entamées ce jeudi 6 décembre, le gouvernement a proposé une compensation salariale de Rs 330. Un chiffre bien en dessous de ce qu'avaient réclamé les syndicalistes.

En effet, la Federation of Civil Service and other Unions a propose Rs 1 000. Tout comme la Confédération syndicale de gauche-solidarité. Tandis que la Confédération des travailleurs des secteurs privé et public souhaite que ceux qui touchent moins de Rs 16 000 puissent bénéficier d'une compensation de Rs 1 000 et Rs 5 000 pour ceux qui touchent plus.