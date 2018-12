Afrique de l'Ouest: Cinéma - Naky Sy Savané "Meilleure Actrice de l'Afrique de l'Ouest"

L'Afrique célèbre la comédienne ivoirienne Naky Sy Savané. Notre compatriote s'est vu décerner, le 1er décembre à Ouagadougou, le "Sotigui Award de la Meilleure Actrice de l'Afrique de l'Ouest". Une juste récompense pour cette battante du 7e art.

Placée sous le thème: « La piraterie dans l'audiovisuel: Comment valoriser, protéger et défendre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines ? », cette 3e édition des "Sotigui Awards", a vu la participation de plusieurs acteurs du cinéma africain, stars du Nollywood, du "Ghalywood", du cinéma francophone et du reste de l'Afrique.

L'acteur, réalisateur et dramaturge sud-africain, John Kani, était l'invité vedette de la soirée qui a vu le sacre de notre icône, Naky Sy Savané, distinguée "Sotigui Award de la Meilleure Actrice de l'Afrique de l'Ouest", au lendemain de la 7e édition de son Festival international du film des lacs et lagunes (Festilag 2018). Ce sont, au total, 39 nominés issus de l'Afrique et de la diaspora qui avaient été sélectionnés pour 12 prix.

Pour cette édition, les promoteurs des "Sotigui" ont annoncé la création d'une académie dont la mission est d'œuvrer à la professionnalisation des acteurs-comédiens africains et ceux de la diaspora.

"Sotigui Awards" est une cérémonie qui réunit et récompense les meilleurs acteurs d'Afrique et de la diaspora. C'est un cadre de célébration du métier d'acteur-comédien du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique et de la diaspora.