Afrique: Interclubs - Carton plein pour les clubs algériens

Carton plein pour les clubs algériens ! Les quatre représentants engagés dans les compétitions interclubs ont réussi à franchir la première étape. Ils sont désormais en seizièmes de finale.

Dans la Ligue des Champions Total, le CS Constantine, en pleine difficulté après le nul vierge concédé à domicile face aux Gambiens de Gamtel, est allé chercher une précieuse victoire à Banjul. Le héros du jour, c'est Abdelfetah Ismail Belkacemi qui a été l'auteur de l'unique but de la partie à la 3e minute, résultat d'un lob parfait synonyme de qualification.

Sur cette qualification historique du club, la première en Ligue des champions, le milieu offensif Kadour Beldjilali livrait un sentiment largement partagé : « On est très contents de cette performance. On n'était pas venu en Gambie pour rien ».

Le second représentant, la JS Saoura n'a pas tremblé au stade Robert Champroux d'Abidjan face au SC Gagnoa. Victorieux de la première manche, à Béchar (2-0), les Sudistes ont imposé un nul vierge à un adversaire ivoirien qui a tenté le maximum pour renverser la situation, en vain !

La JS Saoura disputera un derby maghrébin face au champion du Maroc, l'IR Tanger, pour se faire sa place en phase de poules de la Ligue des Champions.

Les deux autres représentants engagés en Coupe de la confédération Total n'ont pas dérogé à la règle commune.

Le vainqueur de la Coupe d'Algérie, l'USM Bel Abbès, a certes chuté à Monrovia face au LISCR FC par la petite des marges, mais son large succès à l'aller (4-0), lui autorisait quelques petites faiblesses. L'équipe algérienne s'était déplacée au Liberia amputée de six joueurs clés, qui avaient décidé de bouder le déplacement en raison d'un litige financier les opposant à la direction du club.

Bel-Abbès affrontera les Nigérians d'Enugu Rangers au prochain tour.

Enfin à Brazzaville, la rencontre fut ardue. Le NA Hussein Dey s'est contenté de défendre tout au long de la partie pour préserver son avantage (2-0) acquis à Alger. Côté Diables noirs, on croyait dur comme fer à une remontada. Serrée et intense, la partie a basculé lors du dernier quart d'heure grâce au buteur maison Kader Bidimbou, qui profitait d'un mauvais renvoi de la balle côté algérien. La partie s'enflammait davantage et les Sang et or perdaient leurs nerfs. Résultats, des cartons rouges en cascade. Tout d'abord, le capitaine Ahmed Gasmi à la 81e puis Malik Raïah à la 89e. En supériorité numérique, les Congolais donnaient tout ce qu'ils avaient jusqu'à la cinquième minute du temps additionnel, moment où les Algériens marquent le but assassin par leur joueur tunisien Mehdi El Ouertani, mettant fin aux espoirs congolais.

Au prochain tour, le NAHD défiera les Zambiens de Green Eagles.