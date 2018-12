Angola/Maroc: Le Président de la chambre des représentants du Maroc qualifie d'historiques et de profondes les relations avec le pays

Rabat — Le Président de la chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki, a récemment qualifié d'historique et de profondes les relations avec l'Angola, basées sur l'amitié, le respect et la solidarité.

Le gouvernant a tenu ces propos au cours d'un entretien avec les journalistes angolais de différents organes étatique et privé qui ont visité le Parlement marocain dans le cadre d'un voyage d'étude organisé par le ministère des Affaires étrangères de ce pays du Maghreb.

A cette occasion, Habib El Malki a d'abord mis en exergue le soutien inconditionnel de son pays pour la libération de l'Angola du joug colonial.

Il aussi rappelé que le 5ème sommet Union africaine-UE tenu à Abidjan en 2017, avait permis à sa Majesté le Roi Mohammed VI de reprendre contact avec le Président angolais, João Lourenço.

La reprise de contact, a-t-il précisé, souligne combien, il y a une relance de nos relations bilatérales, la volonté politique commune et partagée pour redynamiser les liens qui unissent historiquement nos deux pays, nos deux peuples et nos dirigeants.

"J'ai eu l'occasion de visiter une fois l'Angola il y a de cela trois à quatre ans lors de la tenue du Conseil de l'International socialiste, j'ai pu apprécier et mesurer de manière directe et physique combien nos deux peuples sont proches, combien nos préoccupations sont communes et combien nous espérons tous à rendre nos relations véritablement exemplaires", a-t-il indiqué.

L'Angola, a-t-il admis, a une histoire très riche dans sa lutte contre le joug colonial et c'est l'une des écoles en Afrique les plus significatives dans ce domaine.

Le Président de la chambre des représentants du Maroc a encore fait savoir que la concorde et l'entente nationale avaient permis à l'Angola de jouer pleinement son rôle en Afrique et dans la région où il est inséré, en promouvant la paix et la stabilité se basant sur les grands principes de l'Union africaine.

Il a, par ailleurs, dit qu'il souhaitait que les bases de coopération entre les Parlements de deux pays soient jetées, promettant d'inviter le président l'Assemblée nationale angolaise au début de l'année prochaine dans son pays.

Le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'UA et joue pleinement son rôle dans cette institution afin de faire jouer le continent africain son véritable rôle sur le plan international.

Il a aussi parlé des déplacements de sa Majesté le Rois des dizaines de fois dans plusieurs pays africains qui avaient permis à son pays de nouer et de conclure de milliers d'accords dans différents domaines.

Le scrutin législatif de la dixième législature 2007-2021 pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants du Maroc s'est déroulé le 7 octobre 2016.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé l'ouverture de la première session législative de ce mandat le 14 octobre 2016.