Bénin: Bordeaux - Jules Koundé satisfait de la victoire contre Saint-Etienne mais...

Belle opération pour Bordeaux et Jules Koundé. Après avoir tenu en échec le Paris Saint-Germain dimanche dernier, les Girondins ont disposé mercredi de l'AS Saint-Etienne à l'occasion de la 16ème journée de Ligue 1. Uen victoire qui réjouit bien évidemment le défenseur d'origine béninoise.

« C'était dans la continuité de Paris où on avait fait un bon match. Là, c'était un match qui partait un peu dans tous les sens, c'était un peu fou, il y avait beaucoup de rebondissements. On n'a pas été très juste techniquement mais on a marqué trois buts », a-t-il confié à la fin de la rencontre.

Jules Koundé n'a tout de même pas manqué de souligner le manque de maîtrise de l'équipe qui a engendré les deux buts encaissés.

« On a été un peu en difficulté défensivement, on a eu des oublis qui nous ont coûté deux buts mais on est resté soudé ».

Samedi, Bordeaux se déplacera à Angers pour le compte de la 17ème journée.