Sénégal: Service civique - Le chef de l'État magnifie le rôle des volontaires

Abordant la promotion du volontariat pour consolider le développement inclusif, équitable et durable, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du Volontariat, le 05 décembre, le Chef de l'Etat a magnifié le rôle fondamental du volontariat dans l'accélération de la mise en œuvre de sa vision d'un Sénégal Emergent. De même, il a félicité et encouragé l'ensemble des volontaires nationaux et internationaux en service au Sénégal.

En outre, le Président de la République a remercié toutes les organisations nationales et internationales de volontaires qui œuvrent, sans relâche, aux côtés des populations et des pouvoirs publics, afin d'améliorer significativement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et du développement communautaire, les conditions de vie de nos populations, notamment, celles des zones rurales.

Ainsi, le Chef de l'Etat a demandé au Premier Ministre de faire procéder à l'évaluation de l'action du Service civique national, depuis sa création en 1998, et de l'Agence de Sécurité de Proximité, 5 ans après son lancement en 2013, et rappelle au Gouvernement, la nécessité de préparer la mise en œuvre d'une Stratégie nationale de développement du Volontariat ainsi que l'impératif de faire adopter, dans les meilleurs délais, le projet de loi d'orientation sur le Volontariat national.