Cote d'Ivoire: État civil, identification - Tout va changer

Le directeur général de l'Office national d'identification, Konaté Diakalidia, était le mercredi 5 décembre, face à la presse pour présenter les grandes lignes de la stratégie nationale de l'état civil.

Le Conseil des ministres, en sa session du 28 novembre, a enregistré l'adoption d'une Stratégie nationale de l'état civil et de l'identification (Sneci). Quelle est la finalité de cette stratégie ? Quels sont les enjeux et les défis à relever à travers la Sneci ?

La réponse à ces interrogations était au centre des échanges que le directeur général de l'Oni a eus, hier, avec la presse, au siège de l'institution qu'il dirige, au Plateau. « La Sneci marque une étape très importante dans le processus de modernisation de la Côte d'Ivoire. C'est une étape très importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire », a précisé, d'emblée, le directeur général de l'Oni.

Cette initiative sera la réponse à la question de l'identité et, subséquemment, de la participation citoyenne au développement politique et économique, en réduisant le sentiment et les risques d'exclusion, de marginalisation, d'apatridie ainsi que les conflits identitaires, selon le directeur général de l'Oni.

De ce point de vue, « nous sommes le premier pays francophone à mettre en œuvre un tel système », a-t-il ajouté. De quoi s'agit-il en réalité ?

Tout est parti des résultats d'une évaluation du système de l'état civil, depuis les années d'indépendance, faite par des experts, à la demande du gouvernement. Il ressort de ces études que la Côte d'Ivoire présente un tableau assez sombre dans la typologie des systèmes nationaux d'enregistrement des faits d'état civil en Afrique.

Des insuffisances relevées se présentent à plusieurs niveaux de la chaîne de production des pièces d'identité.

La faiblesse du taux de déclaration des naissances (45% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés) ; la prééminence des mesures dérogatoires (54% des naissances enregistrées de 2012 à 2014 ont été déclarées grâce à des mécanismes dérogatoires avec la loi spéciale jugements supplétifs) ; un système permissif favorisant les actes illégaux (l'insuffisance du cadre juridique, la faiblesse de l'infrastructure et le manque de ressources; une gouvernance, une coordination et une organisation inadaptées à la pluralité des parties prenantes impliquées) ; plusieurs bases de données sectorielles d'état civil (475 sous-préfectures, 201 maires et 50 consulats dont les données d'état civil ne sont pas centralisées).

La stratégie nationale vient pour sonner le glas de cet imbroglio qui ne permet pas au gouvernement d'avoir des statistiques requises pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes de développement.

D'où la décision prise de mettre en place « un état civil fiable, sécurisé et statistiquement utile sur l'ensemble du territoire ». Diakalidia Konaté explique : « La présente stratégie nationale est le résultat de la volonté du gouvernement de se doter d'un cadre de référence pour asseoir un système d'état civil fiable, sécurisé...

Elle propose une approche systématique pour faire face à la fragmentation généralisée, à la faiblesse des infrastructures et à la mauvaise qualité du système actuel d'enregistrement des faits d'état civil et de production des statistiques vitales de la Côte d'Ivoire ».

Et de poursuivre pour dire que la Sneci est, en fait, «l'aboutissement d'un processus basé sur une approche multisectorielle coordonnée visant, in fine, à formuler des propositions pour améliorer le système d'état civil actuel... Elle donne donc le reflet des attentes et de la vision de tous les acteurs concernés ».

Ce qui va impliquer des changements notables dans le système de l'état civil ivoirien et de l'identification pour aboutir à un système « performant, adapté aux innovations contemporaines et à l'atteinte des objectifs du programme émergence 2020 du Chef de l'Etat », donc à un état civil qui assure l'enregistrement continu, obligatoire et universel des faits d'état civil.

Six axes stratégiques...

La mise en œuvre de la Sneci se fera, à en croire le directeur général de l'Oni, autour de six principaux axes qui sont des défis à relever. Il s'agit de la réforme du cadre juridique et institutionnel et organisationnel (l'adoption des lois sur l'état civil, l'identification, le code de procédure pénale, les transactions électroniques, la réforme des institutions en charge des faits d'état civil, notamment l'Oni, le centre de santé, ... ). Ce qui va également régler le problème des détenteurs d'identités multiples et des personnes à risque d'apatridie.

Le deuxième axe concerne le renforcement des capacités des ressources humaines et de l'infrastructure organisationnelle (la construction et la réhabilitation des différents services d'état civil, l'identification, la formation et le déploiement de ressources humaines qualifiées pour une fonctionnalité des services d'état civil).

La création d'un fichier unique de la population (3e axe) est le cœur de tout ce processus de modernisation de l'état civil. Dans la mesure où, selon Diakalidia Konaté, cela va permettre de mettre en place le Registre national des personnes physiques (Rnpp).

Ce qui va résoudre définitivement la question liée à la gestion de l'identité, de l'état civil et des flux migratoires.

Ce, grâce à l'interconnexion entre les centres d'état civil et le niveau central, en vue d'assurer une interopérabilité entre l'Oni et les autres services producteurs ou utilisateurs de faits d'état civil et aussi grâce à l'informatisation de l'état civil.

Du coup, le Rnpp est l'épine dorsale de la Sneci. L'amélioration des statistiques vitales, l'appropriation sociale (sensibilisation et information à outrance) et le suivi et évaluation constituent les trois derniers axes stratégiques qui, avec les autres, permettront à la Côte d'Ivoire d'améliorer le système statistique, une des priorités inscrites au Plan national de développement (Pnd) 2016-2020.

Coût de la Sneci

La Stratégie nationale de l'état civil et de l'identification repose, en grande partie, sur le Rnpp qui est une base de données centralisant l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes.

Il s'agit d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associe à chaque citoyen ivoirien et à tout étranger résidant ou de passage en Côte d'Ivoire, un Numéro national d'identification (Nni) unique. Ce numéro devra figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu.

Le gouvernement, déterminé à avoir un système fiable, prévoit un budget de près de 460 milliards de FCfa sur la période 2017-2027 (10 ans) pour la mise en œuvre de cette stratégie nationale.

Surtout qu'elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance administrative et sécuritaire de la Côte d'Ivoire, en vue d'améliorer de façon substantielle les conditions de vie de la population.

La Côte d'Ivoire bénéficie, à cet effet, de l'appui des bailleurs de fonds et des partenaires au développement, à savoir la Banque mondiale, l'Afd, l'Union européenne, l'Union africaine et la Banque africaine de développement.