Sénégal: Le ministère des Investissements organise son cinquième séminaire stratégique

Et de cinq pour le ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l'Etat. Du 7 au 8 décembre le ministère organise son séminaire stratégique pour faire le point sur ses activités.

En effet, la création du Ministère de la Promotion des Investissements et des Partenariats par décret n° 2013-1269 du 23 septembre 2013, reflète la volonté des plus hautes autorités de renforcer le dispositif institutionnel de promotion des investissements et de créer une nouvelle dynamique de la politique gouvernementale en matière de partenariats public-privé.

Selon la même source, l'élargissement des prérogatives de ce département avec le décret n° 2014-849 du 6 juillet 2014 portant répartition des services de l'Etat, lui conférant de nouvelles attributions en matière de Téléservices de l'Etat, s'explique par le caractère important de la fonction support que constitue ce secteur dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il devient ainsi le Ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l'Etat (MPIPDTE).

Fort de ses prérogatives, le département s'attèle à travers ses différentes structures, à assurer la promotion de la destination Sénégal, le développement des partenariats public-privé, le suivi de la mise en œuvre des projets prioritaires déclinés dans le Plan Sénégal émergent (PSE) en matière de promotion des investissements privés, et des Téléservices de l'Etat et de réalisation de grands travaux structurants.

Ainsi, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République relatives à la nécessité d'évaluer de façon permanente les actions du gouvernement, le MPIPDTE entend s'inscrire dans cette dynamique par l'organisation chaque année, d'un atelier d'évaluation de ses activités.

Lors de la première édition tenue en octobre 2014, les travaux avaient été essentiellement orientés autour d'une meilleure compréhension des missions du ministère et d'une meilleure articulation des actions des différentes structures.

Les précédentes éditions de 2015, 2016 et 2017 ont permis, de dresser un bilan critique à l'aune des engagements et missions du ministère, d'identifier les contraintes rencontrées dans la réalisation des activités des structures et de décliner les perspectives de l'année suivante.

Plus particulièrement, celles de 2016 et de 2017 ont été marquées par la tenue de débats d'orientations stratégiques sur des thématiques majeures, à savoir : la Stratégie nationale de Promotion des Investissements (SNPI) ; la politique des Zones économiques spéciales (ZES) ; le nouveau cadre juridique, règlementaire et institutionnel des Partenariats Public-Privé (PPP) ; l'autonomisation financière de l'ADIE, etc.

La présente édition, cinquième du genre, qui intervient suite à la mise en œuvre du Plan d'actions prioritaires (PAP) I du PSE (2014-2018), s'inscrit dans la même dynamique. Aussi, les thématiques retenues découlent-t-elles de l'analyse diagnostique contenue dans le rapport du PAP II (2019-2023).

L'objectif général de l'atelier est de procéder, dans un premier temps, à l'évaluation des activités du MPIPDTE par programme, de décembre 2017 à octobre 2018 et de décliner les perspectives pour l'année 2019.

Dans un deuxième temps, il s'agit de mener un débat d'orientation stratégique sur quatre problématiques principales mettant en synergie plusieurs départements ministériels et structures de l'Etat.

L'atelier se déroulera en deux jours et regroupera près de soixante-dix personnes. Il verra la participation des directeurs nationaux, directeurs généraux, chefs de services et cadres du MPIPDTE.

Il sera également ouvert aux partenaires du Département, issus de structures de l'administration centrale telles que, le Bureau Organisation et Méthodes (BOM), le Bureau opérationnel de Suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE), la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), la Direction générale du Budget (DGB), le Ministère de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie (MIPMI), le Ministère de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MGTDAT), le Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Petite Enfance (MBGPE), l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et le secteur privé.

Les travaux seront présidés par Madame le Ministre chargé de la Promotion des Investissements. Pour l'organisation pratique de l'atelier, un comité d'organisation et un comité de rédaction seront mis sur pied et placés sous la supervision d'un Comité de Pilotage.

Les travaux se dérouleront sous forme de présentations en plénière suivies de discussions.