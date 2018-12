Sénégal: Le Groupe BCP devient actionnaire dans Wizall et se projette dans l'UEMOA avec ATPS

Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a dévoilé le mardi 04 décembre 2018, au cours d'une cérémonie officielle à Dakar, ses ambitions stratégiques pour Banque Atlantique Sénégal.

Les autorités du Groupe bancaire marocain ont ainsi officialisé une prise de participation majoritaire dans la start-up Wizall, opérateur sénégalais dans le domaine du Mobile Money.

Elles ont également annoncé l'extension, aux autres pays de la zone UEMOA, de l'activité de sa filiale sénégalaise ATPS, acteur majeur dans l'agrégation des transferts et des services à valeur ajoutée, d'autre part.

A travers sa nouvelle vision, le groupe BCP vise à accompagner l'économie sénégalaise dans sa dynamique d'émergence autour de trois piliers principaux.

Il s'agit, entre autres, de l'accompagnement innovant du secteur privé et en particulier des PME et TPE, de l'accompagnement de la deuxième phase du programme d'actions prioritaires du Plan Sénégal Émergent (PSE) sur la période 2019-2023.

A cela s'ajoute l'accompagnement inclusif des particuliers, avec des offres digitalisées visant à améliorer le quotidien des citoyens ; notamment en matière de crédits immobiliers, de microcrédit, ou encore de produits et services adaptés à la diaspora.

La mise en œuvre de la nouvelle feuille de route stratégique pour le Sénégal est désormais assurée à travers plusieurs filiales spécialisées du groupe BCP.

Ainsi, précise un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise(LEJECOS), les activités bancaires traditionnelles continueront d'être exercées par Banque Atlantique.

Avant d'ajouter que le financement des activités génératrices de revenus, des micro-entrepreneurs et des TPE, en particulier dans le monde rural, sera assuré par AMIFA Sénégal.

Tandis que celles de Mobile Banking, y compris les activités de transfert et de paiement, seront déployées par Wizall et ATPS.

A travers le communiqué, M. Kamal Mokdad, Directeur Général du groupe BCP en charge de l'international annonce que « Le périmètre de nos deux filiales Wizall, start-up sénégalaise de paiement mobile, de règlement de factures et de transfert rapide d'argent, et ATPS, agrégateur de services financiers et gestionnaire de réseau d'agents de proximité, qui fête cette année ses 10 ans au Sénégal et qui agit sous les marques Proximo et Proxicash, sera étendu à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, en totale synergie avec nos réseaux Banque Atlantique et AMIFA ».

Afin de porter ces ambitions, confie-t-il, une nouvelle équipe de direction de Banque Atlantique Sénégal a également été désignée, avec à sa tête M. Outman Roqdi, Directeur Général, et Mme Alexandra Awadi, Directrice Générale Adjointe.

A en croire, M. Mokdad, « cette combinaison de compétences locales et d'expertise marocaine, est une garantie pour la co-construction d'un modèle bancaire pertinent, adapté aux réalités locales et capitalisant sur la force d'un groupe bancaire panafricain ».

Le communiqué rappelle que ces annonces interviennent dans un contexte marqué par le déploiement de l'identité visuelle du groupe BCP au sein de ses filiales subsahariennes, y compris au Sénégal.