Tunisie: Gare aux arnaques !

«Commandez ou faites un commentaire pour réserver ce produit. Paiement sécurisé... frais de livraison gratuites... », c'est ce qu'on peut lire sur certaines pages «Facebook» qui proposent à ses clientèles des services de vente en ligne pour des produits cosmétiques, des meubles, des vêtements et même des livres... Et si pour certains l'expérience a été satisfaisante, d'autres ont, par contre, été victimes d'arnaques.

Après avoir commandé et payé par carte bancaire, il arrive parfois à des consommateurs, qui ont attendu pendant plusieurs jours la livraison d'un produit inexistant, de se rendre compte qu'ils ont été finalement dupés! Même le numéro affiché sur le site en question pour une éventuelle réclamation n'est pas opérationnel !

Ce genre de fraudes est d'ailleurs très courant. Les commentaires et la signalisation de quelques pages de vente en ligne sur les réseaux sociaux le montrent très bien et il n'est pas rare de lire des commentaires rédigés par des personnes qui ont été victimes d'arnaques afin de signaler une page de vente fictive.

Articles contrefaits

Les victimes d'arnaques en ligne finissent par se résigner, à l'instar de Rim qui a galéré pour avoir son produit de soin qu'elle a commandé via un site internet à prix promotionnel.

Cette dernière a, en effet, commandé un «snape on smile» qu'elle a repéré sur un site internet, sans vraiment prendre son temps pour vérifier s'il s'agit d'un site sérieux et crédible. Résultat, après avoir commandé le produit, elle a dû attendre au moins deux semaines pour que la commande soit livrée.

Après s'être rendu compte que le produit est contrefait et qu'elle a tout simplement perdu de l'argent dans une affaire louche, la jeune femme a renoncé à porter plainte.

Si certains ont vécu une très mauvaise expérience avec des sites de vente non fiables, d'autres sites sérieux et crédibles on gagné la confiance des clients et enregistrent un nombre de plus en plus élevé de visiteurs intéressés par les produits de bonne qualité qu'ils proposent en ligne

Aujourd'hui, les arnaques en ligne se multiplient et afin d'éviter de tomber dans ce piège, le consommateur devrait au préalable consulter sur les sites de vente les avis des consommateurs avant de passer une commande afin de repérer les articles de mauvaise qualité ou contrefaits... et ne commander que via des sites reconnus pour leur fiabilité en vérifiant les mentions légales.