Congo-Kinshasa: Au moins 78 compagnies aériennes en Afrique dont Congo Airways sont interdites d'accéder au ciel européenne

La Commission européenne a rendu publique, le 28 novembre 2018, une liste actualisée de compagnies aériennes ne répondant plus aux normes de sécurité internationales et qui sont, par conséquent, soumises à une interdiction ou à des restrictions d'exploitation au sein de l'Union européenne (UE). Sur cette liste noire de 115 compagnies, au moins 78 compagnies aériennes issues de 13 pays africains sont répertoriées dont la plus vantée en RD Congo, Congo Airways. C'est ce que révèle l'agenceecofin.com, dans un article publié mercredi 05 décembre 2018.

Au total 115 compagnies aériennes de l'Afghanistan, de la République du Kirghizistan, du Népal, de l'Iran, de la Corée du Nord et d'Afrique figurent sur cette liste noire de l'Union européenne.

Toutefois, le continent africain constitue la région qui regroupe le plus grand nombre de compagnies aériennes concernées par cette décision de la Commission de l'UE. Il s'agit notamment de 82 compagnies aériennes certifiées, réparties dans 14 pays africains, dont 78 qui sont interdites d'accès au ciel européen.

Ainsi 76 compagnies aériennes certifiées dans 11 pays africains sont suspendues en raison du manque de surveillance de la sécurité par les autorités de l'aviation civile de ces Etats. Les pays concernés sont : l'Angola (8) ; le Congo (8) ; la République démocratique du Congo (21) ; Djibouti (01) ; la Guinée équatoriale (02) ; l'Erythrée (02) ; le Gabon (06) ; la Libye (07) ; Sao Tomé-et-Principe (02) ; la Sierra Leone (07) ; et le Soudan (12).

Deux compagnies aériennes certifiées dans deux autres pays africains sont également interdites d'accès au ciel européen pour des raisons de sécurité les concernant elles-mêmes. Il s'agit de Med-View Airlines (Nigeria) et Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Quatre compagnies aériennes sont, quant à elles, soumises à des restrictions opérationnelles et ne peuvent desservir l'UE qu'avec des types d'aéronefs spécifiques. Il s'agit notamment de : Afrijet et Nouvelle Air Affaires SN2AG (Gabon), Air Service Comores (Comores) et TAAG Angola Airlines (Angola).

Liste des compagnies aériennes interdites d'accès à l'UE par pays

Nigeria (01)

MED-VIEW AIRLINE

Zimbabwe (01)

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

Angola (08)

AEROJET

GUICANGO

AIR JET

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

HELIANG

HELI-MALONGO

SJL

SONAIR

Congo (08)

AERO SERVICE

CANADIAN AIRWAYS CONGO

EMERAUDE

EQUAFLIGHT SERVICES

EQUAJET

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

MISTRAL AVIATION

TRANS AIR CONGO

République démocratique du Congo (21)

AIR FAST CONGO

AIR KASAI

AIR KATANGA

AIR TROPIQUES

BLUE AIRLINES

BLUE SKY

BUSY BEE CONGO

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

CONGO AIRWAYS

DAKOTA SPRL

DOREN AIR CONGO

GOMAIR

KIN AVIA

KORONGO AIRLINES

MALU AVIATION

MANGO AIRLINES

SERVE AIR

SERVICES AIR

SWALA AVIATION

TRANSAIR CARGO SERVICES

WILL AIRLIFT

Djibouti (01)

DAALLO AIRLINES

Guinée Equatoriale (02)

CEIBA INTERCONTINENTAL

CRONOS AIRLINES

Erythrée (02)

ERITREAN AIRLINES

NASAIR ERITREA

Gabon (06)

AFRIC AVIATION

ALLEGIANCE AIR TOURIST

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

SKY GABON

SOLENTA AVIATION GABON

TROPICAL AIR-GABON

Libye (07)

AFRIQIYAH AIRWAYS

AIR LIBYA

BURAQ AIR

GHADAMES AIR TRANSPORT

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

LIBYAN AIRLINES

PETRO AIR

Sao Tomé-et-Principe (02)

AFRICA'S CONNECTION

STP AIRWAYS

Sierra Leone (07)

AIR RUM, LTD

DESTINY AIR SERVICES, LTD

HEAVYLIFT CARGO

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

TEEBAH AIRWAYS

Soudan (12)

ALFA AIRLINES SD

BADR AIRLINES

BLUE BIRD AVIATION

ELDINDER AVIATION

GREEN FLAG AVIATION

HELEJETIC AIR

KATA AIR TRANSPORT

KUSH AVIATION CO.

NOVA AIRWAYS

SUDAN AIRWAYS CO.

SUN AIR

TARCO AIR

Liste des compagnies soumises à des restrictions opérationnelles

Angola (01)

TAAG ANGOLA AIRLINES

Comores (01)

AIR SERVICE COMORES

Gabon (02)

AFRIJET BUSINESS SERVICE

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)