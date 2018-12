Tunisie: Bientôt une visite d'inspection et de contrôle

La compétition comme prévu débutera le 15 février 2019 pour se poursuivre jusqu'au 23 et devrait regrouper plus d'une vingtaine d'équipes. La réunion technique générale qui se tiendra la veille du coup d'envoi dévoilera le nombre exact des participants et procédera à la composition des poules et à l'établissement du calendrier des rencontres du premier tour.

Reste à déterminer les lieux de la joute. Cela dépendra de la visite d'inspection qu'effectuera une délégation de l'Union arabe de volley-ball du 15 au 19 de ce mois.

Le club organisateur, l'Espérance de Tunis, a opté pour la salle olympique de Radès et pour une salle au Cap Bon tout en préférant Hammamet en tant que ville d'hébergement de tous les clubs.

Cette option n'est pour l'instant qu'une proposition qui pourrait être admise ou rejetée. D'habitude, l'Uavb exige des sites proches pour les entraînements et la compétition.

Au cas d'un éventuel refus, les différents tours de la compétition arabe se tiendront probablement à la coupole d'El Menzah et à la salle Zouaoui de Tunis.

Nos deux représentants, l'EST et le CSS, ont largement le temps pour préparer convenablement leurs affaires.

Les dames du CSS au Caire

Le Caire, la capitale égyptienne, sera l'hôte du championnat arabe féminin des clubs du 24 janvier au 3 février 2019. Les dames du Club Sfaxien seront de la partie et forment un groupe hautement compétitif capable de relever le défi.

La présence des équipes sera beaucoup plus restreinte. Les principaux rivaux du CSS sont Al Ahly (organisateur et tenant du titre), le club d'Echems du Caire et les deux représentants de l'Algérie MCA et Chlef.

La CAN entre juillet et début août

La CAVB vient d'informer toutes les fédérations nationales des pays du continent que les championnats d'Afrique des nations hommes et dames doivent se dérouler au cours du mois de juillet sans dépasser au plus tard la date du 10 août (ils sont qualificatifs pour les coupes du monde au Japon en septembre 2019).

Le lieu de la CAN sera connu au terme de l'étude des dossiers de candidature déjà parvenus au siège de l'instance africaine. Le vainqueur de l'organisation versera à la CAVB la somme de trente mille dollars en tant que droit TV, et en vertu d'un nouveau règlement adopté et approuvé par les pays membres et s'appliquant également aux compétitions africaines des clubs.

Veto sfaxien contre Ali Bangui

Le Club Sfaxien a refusé catégoriquement les trois offres alléchantes parvenues à son joueur international Ali Bangui de la part de CSK Moscou, Poitiers de France et Ezzammalek d'Egypte. Le CSS compte beaucoup sur son joueur cette saison.

Barrer la route à Bangui ou aux autres joueurs pour évoluer dans des championnats d'un niveau très élevé est un coup fatal pour notre volley-ball. Revoir les règlements des transferts de nos joueurs à l'étranger est une nécessité absolue. La FTVB doit agir. Notons que Bangui s'est illustré d'une manière magistrale lors du dernier championnat du monde.