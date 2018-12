Tunisie: La femme au - devant de la scène !

« Tashweesh » Tunis, lui, aura lieu dans les locaux de l'Association l'Art Rue à la Médina de Tunis dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 8 décembre prochain avec une clôture festive au Habibi (Gammarth).

Un programme éclectique a été mis en œuvre comprenant des performances, des discussions, des films animés par Stefanie Schulte Strathaus de l'Arsenal-institut pour le cinéma et l'art vidéo (Berlin) et de la musique.

Un workshop de hip-hop féminin intitulé «Fly grils» organisé en partenariat avec l'Association Chouf depuis le 4 décembre pour aboutir à un concert unique de hip-hop féminin qui sera présenté durant le festival.

L'ouverture du festival aura lieu ce soir à partir de 18h00 aux locaux de l'Association l'Art Rue à la Médina de Tunis avec une installation interactive de Synda Jebali et Aya Rebai.

Suivie à 18h30, d'une projection du film «Al-khoroug lel nahar» (Coming forth by day) de la réalisatrice égyptienne Hala Lotfi. Suivie d'un débat qui sera animé par Stefanie Schulte Strathaus de L'Arsenal-Institut pour le cinéma et l'art vidéo à Berlin venue spécialement pour le festival.

Le lendemain à partir de 17h00, aura lieu une présentation de Wiki Gender par Farah Barqawi et Aya Hesham qui partageront avec le public tunisien leur expérience dans le ce projet collaboratif. Il s'agit d'une plateforme participative expose son contenu sur le savoir féministe libre et ouvert en langue arabe.

Les deux porteuses du projet qui viennent directement d'Egypte parleront du démarrage du projet et de son développement actuel.

Cette présentation sera aussi l'occasion pour montrer comment il est possible de travailler ensemble pour aborder des questions de genre, de féminisme et d'autres sujets touchant les femmes.

A 19h00, aura lieu un programme de courts-métrages animé également par Stefanie Schulte.

La clôture du festival aura lieu le samedi 8 décembre à partir de 17h00 avec «XYZ».

Il s'agit d'une performance audiovisuelle réalisée par Wafa Ben Romdhane (création vidéo, textes et voix), Houeida Hedfi (musique et textes) et Bochra Taboubi (illustrations). C'est l'histoire de la rencontre furtive/fictive de trois vieux compagnons nommé X, Y et Z. S'entremêlent alors mémoire, nostalgie et convoitises.

La soirée s'achèvera sur des notes de hip-hop féminin avec «Medusa TN» un travail issu du workshop qui a eu lieu durant le festival en partenariat avec l'Association Chouf.

Ensuite à 22H00, aura lieu au Tangerine Rooftop Gammarth un concert de Marwa Belhaj Youssef et Masha suivies de la DJ tunisienne Dina Abdelwahab.

Des rendez-vous qui valent certainement le détour !