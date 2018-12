Algérie: Clôture de la 20e édition de la semaine nationale du Coran

Oran — La 20e édition de la semaine nationale du Coran a pris fin mercredi soir à la mosquée-pôle "Abdelhamid Ibn Badis" d'Oran en honorant les lauréats du concours national de récitation (tadjwid) et exégèse du Coran.

La cérémonie de clôture de cette manifestation, organisée sous le slogan "Fidélité au Coran", a été présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et Wakfs, Redouane Maache et le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, en présence de cheikhs des zaouias, ulémas, mourchidine et mourchidate, universitaires et étudiants.

La première place en récitation du Coran avec tadjwid et exégèse a été décernée à Abdellah Youcef Saidi de la wilaya de Médéa, suivi de Belmehdi Haithem de Sidi Bel-Abbès et Youcef Hemmam de Batna.

Le prix de récitation complète du Coran est revenu à Nadia Boussak de la wilaya de Béjaia suivie de Amir Mechri de la wilaya d'Annaba et de Khaled Benslimane de Boumerdès.

Abdelwadoud Bensedira de la wilaya d'Alger a obtenu la première place des jeunes récitants suivi en 2e et 3eme places respectivement par Menasri Ahmed Chérif de la wilaya de Ouargla et Alae Zitouni de Blida.

Le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et Wakfs, Redouane Maache a souligné, dans une allocution de clôture, que "la fidélité que nous vivons est inspirée de la fidélité à Dieu Le Tout puissant et au prophète Mohamed (QSSL), appelant à "renouveler la fidélité à tous ceux qui servent notre religion et notre pays pour sauvegarder notre sécurité, notre unité et notre stabilité".

La cérémonie de clôture de cette manifestation, initiée trois jours durant par le ministère des Affaires religieuses et Wakfs sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été marquée par des madihs et la récitation collective du Coran.

Les cheikhs de zaouïas ont honoré, à cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et Wakfs, Mohamed Aissa et les membres du jury du concours national de récitation du Coran, tadjwid et exégèse qui a mis en lice 45 récitants de différentes wilayas du pays.