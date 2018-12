Algérie: 9e Fica - Le documentaire "Enrico Matteï et la révolution algérienne" projeté à Alger

Le long métrage documentaire "Enrico Matteï et la révolution algérienne", dédié au parcours du militant anti colonialiste et industriel italien et à son apport en tant que cadre dans l'industrie pétrolière à la révolution algérienne, du réalisateur Ali Fateh Ayadi a été projeté mercredi à Alger.

D'une durée de 53 mn, ce documentaire a été présenté en compétition de sa catégorie dans le cadre du 9e Festival international du cinéma d'Alger (Fica), ouvert samedi à la salle Ibn Zaydoun de l'Office Ryadh El Feth.

Ce documentaire de télévision retrace le parcours d'Enrico Matteï, fondateur de l'industrie pétrolière italienne, qui avait initié, à la tête de l'entreprise d'exploitation italienne, des contrats pétroliers plus avantageux pour les pays producteurs et qui avait refusé à la fin des années 1950 de négocier avec la France coloniale des projets d'extraction en Algérie.

Une partie du documentaire, faite de témoignages juxtaposés, est consacrée à l'activisme d'Enrico Matteï qui avait rencontré des responsables du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne en plus d'avoir fédéré l'opinion publique italienne autour de la cause de l'indépendance algérienne.

Les témoignages d'anciens membres du Ministère de l'armement et de la liaison générale (MALG) dont Mohamed Khelladi, Brahim Bendriss et Ali Cherif Deroua attestent qu'Enrico Matteï avait également mobilisé la classe politique italienne pour l'indépendance de l'Algérie et aidé à introduire plusieurs représentants du MALG et du GPRA auprès de politiciens et de médias italiens.

Avec le témoignage de l'universitaire italienne Burna Bagnato le documentaire révèle comment Enrico Matteï avait participé à bouleverser la mainmise des compagnies pétrolière majeures et apporté un développement notable en Italie.

Le film évoque également la "mort suspecte" de Enrico Matteï suite à un crash d'avion en octobre 1962.

Sorti en 2018, ce film a été produit par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca) et celui du développement du cinéma (Cadc).

Le 9e Fica se poursuit jusqu'au 9 décembre avec au programme un dernier documentaire en compétition, "Central Airport THF" du réalisateur Karim Aïnouz qui sera projeté jeudi.