Afrique: Patrimoine - L'Algérie, un autre "berceau de l'humanité"

Le pays vient de se révéler grâce à des outils en pierre taillée découverts par des archéologues, remontant à 2,4 millions d'années, sur le site d'Aïn Boucherit.

L'Afrique de l'est perd du coup son monopole de "berceau de l'humanité", suite aux travaux publiés par la revue "Science". Les ancêtres de l'homme étaient donc présents en Afrique du nord au moins 600 000 ans plus tôt que ce que les scientifiques croyaient jusqu'à maintenant.

Auparavant, les plus vieux outils d'Afrique du nord dataient de 1,8 million d'années. Mais aucun reste humain n'a été découvert. L'Afrique de l'est est considérée comme le "berceau de l'humanité" depuis des décennies. Les outils les plus anciens remontent à 2,6 millions d'années. Ils ont été découverts dans cette région. Cela pourrait signifier que les techniques d'outils sont rapidement sorties d'Afrique de l'est.

Autre hypothèse avancée par les chercheurs : "un scénario d'origines multiples des anciens hominidés et des technologies lithiques, à la fois en Afrique de l'est et du nord".