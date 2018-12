Congo-Kinshasa: Université Loyola du Congo - Sandrine Ngalula Mubenga nommée au conseil d'administration

La professeure et directrice générale de Smin power group SARL a été promue, le 3 décembre, à Kinshasa.

La nomination de Sandrine Ngalula Mubenga coïncide avec la création d'une nouvelle entité, à savoir la Faculté d'engineering ULC-Icam, fruit d'un partenariat entre l'Icam, école généraliste d'ingénieurs, et l'université de Loyola au Congo. Cinq cents étudiants devraient être accueillis et formés aux métiers de techniciens et d'ingénieurs dès septembre 2019.

Sandrine Ngalula Mubenga a déclaré : « La confiance dont m'honore l'université de Loyola au Congo est pour moi une joie et une inspiration. Je m'attellerai à apporter mon concours à la réalisation des objectifs de l'université et cela cadre parfaitement avec les objectifs de mon mouvement, Stemdrcinitiative, qui vise la promotion des sciences, de la technologie et des mathématiques en Afrique, en général, et en République démocratque du Congo, en particulier.»

L'université Loyola porte le nom du fondateur de la Compagnie de Jésus, Saint-Ignace-de-Loyola. Elle a ouvert ses portes en octobre 2016 et est située à Kimwenza, en périphérie de Kinshasa. Smin power group SARL, entreprise dirigée par Sandrine Ngalula Mubenga, est spécialisée dans la fourniture d'électricité, notamment grâce aux énergies renouvelables.