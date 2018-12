Congo-Brazzaville: Espace culturel Yaro - Célébration de la Journée internationale de la personne vivant avec handicap

Pour ce mois de décembre, la structure qui œuvre pour la promotion de la culture et des arts propose des rendez-vous de théâtre, de musique et de lecture ainsi que des journées culturelles, du 7 au 9 décembre, commémorant en différé la journée des personnes handicapées.

Les journées culturelles seront organisées par la compagnie théâtrale Handi-Arts. Une occasion devant permettre aux personnes vivant avec handicap de s'exprimer. Cela, à travers des conférences, de la musique, du théâtre, des récitals, des expositions et autres. Des activités en rapport avec le thème sur lequel a été célébrée cette année la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, à savoir «Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité». Toutes ces activités se dérouleront à l'espace culturel Yaro, situé derrière l'hôpital général de Loandjili.

Outre ces journées, l'espace Yaro propose un spectacle de théâtre, le 8 décembre, à l'espace du trentenaire, avec la pièce intitulée "L'heure hybride" de Kelly Mars qui raconte l'histoire de Rico, gigolo professionnel qui vit un nouvel événement. Mise en scène par Pierre Claver Mabiala, elle sera jouée par Poaline Olivera, Tamane Goma et Duvalier Lountadila avec Aimée Patricia Mavoungou à la régis.

On note aussi au programme, un concert de musique le 15 décembre à l'espace Yaro, avec Thiano, le chanteur rasta le plus connu de la ville océane. Une activité organisée pour marquer la sortie de son nouveau single intitulé "Sauvetage". L'espace Yaro abritera aussi, du 15 décembre au 17 janvier 2019, une résidence théâtrale qui entre dans le cadre de la collaboration artistique entre cette structure et l'Espace culturel Ngoma de Kisangani (République démocratique du Congo). Cette résidence porte sur le texte de Magloire Bolunda de Kisangani qui sera mis en scène par Pierre Claver Mabiala. La pièce sera jouée par Tito Munganga de Kisangani et Duvalier Lountadila de Pointe-Noire. Sa représentation est prévue pour les 19 et 20 janvier.

La musique sacrée sera aussi à l'honneur avec les concerts des groupes Les Séraphins (le 22 décembre) et Glory (le 24 décembre) à l'occasion de la célébration de la fête de Noël.