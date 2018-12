Algérie: Cycle de conférences sur les Mathématiques en hommage à Maurice Audin

Alger — Un cycle de conférences animées par des professeurs de renom mondial en Mathématiques sera organisé à partir de samedi à Béjaïa, Oran et Alger, en hommage à la mémoire du militant de la cause nationale Maurice Audin, indique jeudi un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les personnalités qui animeront ces conférences sont Cédric Villani, professeur à l'université de Lyon (France), membre de l'Académie des Sciences de Paris, membre de l'Académie Europaea et président de l'Office parlementaire scientifique, Ngô Bâo Châu, enseignant à l'Université de Chicago (Etats-Unis), membre de l'Académie des Arts et des Sciences des Etats-Unis, membre associé de l'Académie des Sciences de Paris et directeur scientifique de l'Institut vietnamien des études avancées en Mathématiques de Hanoï et le professeur algérien Abdallah Mokrane, enseignant à l'université Paris VIII, précise-t-on de même source.

La première conférence est programmée samedi à l'université Abderrahmane Mira de Bejaïa, la seconde dimanche à l'université Mohamed Boudiaf (UST d'Oran) et le troisième lundi à l'université Benyoucef Benkhadda (Alger 1).

La journée du lundi sera, également, marquée par l'organisation d'une cérémonie en hommage à la mémoire du défunt militant Maurice Audin à la Fac centrale d'Alger 1, à laquelle prendront part des moudjahidine, note le communiqué, ajoutant qu'une rencontre scientifique animée par MM. Cédric Villani et Ngô Bâo Châu est prévue le jour même à la salle El Djazair au Palais des Expositions des Pins maritimes (SAFEX).