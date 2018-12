Algérie: Pour la mise en exergue de personnalités nationales ayant servi la religion et la patrie

Les participants au colloque dédié à la fidélité au Coran, dont les travaux ont pris fin mercredi à Oran, ont recommandé de mettre en exergue les efforts déployés par les personnalités nationales au service de la religion et de la patrie et de revisiter le legs des ancêtres.

Les recommandations émises lors de cette rencontre, organisée à la mosquée-pôle "Abdelhamid Ibn Badis" dans le cadre de la 20e édition de la semaine nationale du Coran, ont insisté sur les efforts des ancêtres comme modèle de sacrifice pour l'islam et l'Algérie.

Il a été également recommandé de rétablir la valeur de fidélité et de la loyauté dans les lois, l'éducation et l'enseignement pour pouvoir faire face à toutes les tentatives touchant l'identité, la modération et l'unité religieuse et nationale.

Les autres recommandations ont trait au rôle du ministère des Affaires religieuses et Wakfs à consacrer la référence religieuse nationale et la personnalité algérienne et à publier les travaux de ce colloque.

Cette rencontre de deux jours, initié par le ministère des Affaires religieuses et Wakfs, a abordé quatre thématiques traitant, entre autres, de la fidélité à la famille, à la société, au pays, à la charia et à l'identité musulmane à l'ère de la mondialisation, à travers des communications sur la valeur du Coran, l'éducation et la civilisation musulmane.

Cette manifestation religieuse a regroupé 400 participants dont des imams, des ulémas et d'universitaires de plusieurs wilayas du pays.