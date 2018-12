Burkina Faso: Détention de Safiatou Lopez - «Injuste et arbitraire»

Arrêtée le 29 août 2018, Safiatou Lopez a été inculpée de « tentative de déstabilisation du pouvoir en place ». Selon Adama Badolo, porte parole dudit collectif, « le constat est amer » dans la mesure où « la justice n'a pas pu apporter les éléments de l'existence d'une telle opération de déstabilisation qui impliquerait Lopez Zongo ».

« Il est donc clair que nous avons trop tôt eu raison de douter que les motifs évoqués pour arrêter notre camarade ainsi que les accusations portées contre elle étaient un montage grotesque et qu'il ne pourrait s'agir, ni plus ni moins, que d'une traque politico-judiciaire » fait savoir M. Badolo, avant de soutenir que cet état de fait devrait conduire à une liberté provisoire, en lieu et place d'une relaxe, plutôt que de laisser leur camarade croupir toujours en prison, où les conditions de détention seraient selon ses dires « précaires » donc de nature à « dégrader sa santé ».

Considérant que Safiatou Lopez est poursuivie par la justice militaire, Siaka Coulibaly et ses camarades estiment que la place de cette dernière serait à la Maca et non à la Maco. Cet autre aspect évoqué, cacherait une vérité pour le collectif. En effet, cela l'emmène à se poser bon nombre de questions :« pourquoi doit-elle faire l'exception à la règle et traitée différemment des autres prévenus de la justice militaire ? Est-ce parce qu'on voudrait la soumettre à un traumatisme psychologique par ces mauvais traitements, humiliants et dégradants, à la torture morale et à la souffrance ? ».

En guise de réponse, Abraham Badolo laisse entendre que Safiatou Lopez est « une prisonnière d'opinion du pouvoir en place ». S'indignant contre cette affaire, il est ressorti de cette conférence de presse que cette détention, est une « violation flagrante » en matière des droits de l'Homme. Ce faisant, le collectif dignité et liberté pour Safiatou Lopez, affirme qu'il convient de condamner ce qu'il qualifie de « remise en cause dangereuse de libertés individuelles, des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'état de droit de la part des autorités judiciaires, sécuritaires et le gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré ».

Par ailleurs, pour des raisons de confidentialité, les détails n'ont pas été apportés sur l'état de santé de Mme Lopez. Cependant le collectif se dit convaincu que la mise en cause, est en « danger ». « Nous tenons à tirer sur la sonnette d'alarme avant que le pire ne se produise (... ) Cela dure trois mois qu'elle est détenue de manière injuste et arbitraire dans des conditions précaires de détention dont les conséquences sont désastreuses pour sa santé physique et mentale », a indiqué M. Badolo.