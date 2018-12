Cote d'Ivoire: N'ZI - Les jeunes exhortés à tourner le dos à l'incivisme

Le Directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly, a parrainé, il y a peu, la Journée régionale de la jeunesse.

«Moi jeune, je m'engage à préserver la non-violence et le respect de l'autorité de l'Etat dans ma région ». Tel est le thème de la première édition de la Journée régionale de la jeunesse du N'Zi qui s'est tenue le 1er décembre à Dimbokro.

Occasion idoine pour Dramane Coulibaly, Directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), par ailleurs, parrain de l'évènement, d'inviter les jeunes à se détourner de tout acte d'incivisme.

«Quand on constate ici et là les actes d'incivisme commis par les jeunes, nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative qui offre à chacun de nous, l'occasion d'une réflexion approfondie sur les maux qui minent notre jeunesse», fait-il observer.

Selon lui, ces maux découlent de la drogue, l'alcool, la démission des parents, de l'échec scolaire, du goût prononcé des jeunes pour la facilité, etc.

Dramane Coulibaly estime qu'aucune solution au problème de la violence et de l'incivisme ne sera viable et durable en dehors de l'engagement et de la mobilisation effective des jeunes eux-mêmes.

D'où son appel pressant à l'endroit de ses filleuls à cultiver les vertus de la non-violence, du respect de l'autorité et de la cohésion sociale.

D'ailleurs, c'est ce qu'a reconnu Traoré Mariame, représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Celle-ci a engagé les jeunes à se former dans la rigueur et le goût de l'effort. «Recherchez à vous approprier les plus hautes valeurs et votre avenir sera radieux», a-t-elle conseillé.

Bien avant elle, le secrétaire d'Etat chargé du Civisme, Ouattara Siaka, a fait le triste constat de l'actualité nationale.

Selon lui, elle reste marquée depuis quelques jours, par une recrudescence et une persistance des actes d'incivisme se manifestant par les violences de tous ordres, la défiance à l'autorité, ainsi que les revendications sociales. «Les valeurs citoyennes doivent s'imposer à tous, sans exclusive, comme une ardente obligation», a-t-il conclu.