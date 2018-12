Sénégal: Pêche illégale - Greenpeace Afrique met à niveau les acteurs de Mbour

Mbour — Des acteurs de la pêche artisanale du département de Mbour, dans la région de Thiès (Ouest) participent à une session de formation sur la compréhension de la législation encadrant leurs activités, ouverte jeudi à l'initiative de Greenpeace Afrique, a constaté l'APS.

"Il s'agit à travers cette formation prévue sur trois jours de donner à ces acteurs des outils leur permettant d'identifier, de documenter et d'exposer les auteurs de pêche illicite et non déclarée", a expliqué Ibrahima Cissé, responsable de la Campagne Océan lancée par cette organisation non gouvernementale internationale.

"Les côtes nord et ouest africaines font partie des zones de pêche les plus riches au monde où les activités de pêche revêtent une importance majeure. Ces activités contribuent de manière significative à la réduction de la pauvreté par le renforcement de la sécurité alimentaire et l'entrée de devises", a-t-il fait valoir

"Cependant, cette zone nord-ouest de l'Afrique est confrontée à un certain nombre de problèmes comme la pêche INN, la surexploitation des espèces et la surcapacité de la flotte", a déploré docteur Cissé.

Il a jouté : "La pêche INN est l'une des principales menaces auxquelles les côtes africaines sont confrontées. Elle contribue à l'épuisement accélérée des ressources halieutiques et affaiblit les économies de plusieurs pays où la pêche contribue, de manière significative, au PIB".

Le responsable de Greenpeace Afrique a lié ce problème au manque ou à l'absence de surveillance des pêches, favorisé par l'insuffisance des moyens des Etats, la faiblesse du niveau de coopération des Etats côtiers et la non-maîtrise par les pécheurs des enjeux liés à cette problématique.

"Pour mieux prendre en charge ce fléau et engager les acteurs concernés dans la lutte contre la pêche INN, il est nécessaire de les outiller au préalable", a souligné le responsable de la Campagne Océan de cette ONG.