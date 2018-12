Maroc: Communiqué du Cabinet Royal

communiqué de presse

Rabat — "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu le jeudi 6 décembre 2018 au Palais Royal à Rabat, Mme Amina Bouayach que le Souverain a nommée présidente du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH).

Lors de cette audience, Sa Majesté le Roi a réaffirmé la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'accorder à la protection des droits et des libertés des citoyennes et citoyens et leur promotion sur le plan de la culture et de la pratique, dans le respect des référentiels nationaux et universels dans ce domaine et les dispositions de la Constitution du Royaume, en tant que charte globale des droits de l'homme dans ses dimensions politique, économique, sociale, culturelle et environnementale.

Après avoir rappelé la contribution positive du Conseil dans la promotion des droits de l'homme dans notre pays, Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes Orientations à la présidente du Conseil pour poursuivre les efforts du renforcement et de la valorisation des acquis réalisés par le Maroc dans ce domaine, qui jouissent de la considération des institutions et instances internationales et régionales spécialisées, ce qui amplifie la responsabilité de ce Conseil eu égard aux larges attributions dont il bénéficie.

Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi que Dieu L'assiste a mis l'accent sur la nécessité pour le Conseil, dans sa nouvelle composition et en sa qualité d'Institution nationale indépendante, d'accomplir les missions qui lui sont dévolues, en vertu de la loi relative à sa réorganisation, en particulier en ce qui a trait au mécanisme national de prévention de la torture, au mécanisme national de recours en faveur des enfants victimes de violations de leurs droits et au mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap.

Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi a appelé le Conseil à poursuivre la coordination et le renforcement de la coopération avec les différentes institutions, instances et organisations nationales et internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, de manière à contribuer à promouvoir la culture et les valeurs des droits de l'homme et la protection des droits et des libertés des citoyennes et des citoyens".