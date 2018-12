Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance du Congo sombre face à Dauphin noir

Après sa première victoire de la saison face à Muungano (deux buts à un à Goma), le FC Renaissance du Congo a retombé dans ses travers. Le club tuteuré par le pasteur et évêque Pascal Mukuna a été laminé, le 5 décembre, au stade de l'Unité de Goma, dans la province du Nord-Kivu, par l'équipe locale de Dauphin noir par cinq buts à un.

C'était en match remis de la septième journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). C'est le deuxième score pesant subi par le club orange de Kinshasa, après le cinglant six buts à zéro devant son public face à l'ogre Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi.

Les buts du club de Goma ont été inscrits par Ali Shabadi, auteur d'un triplé (6e, 61e sur penalty et 77e mn), et par Hoja Mayele auteur du deuxième but. Ahombo a, pour sa part, inscrit le cinquième et dernier but de Dauphin noir à la 86e mn. Rashidi Musinga Kwamambu a marqué le but de l'honneur pour les Renais à la 89e.

Le bilan de Renaissance du Congo est très négatif avec huit défaites, deux résultats d'égalité et une victoire en onze matchs livrés depuis le début du championnat national. Le club est avant-dernier au classement partiel devant Muungano, avec cinq points seulement dans sa gibecière. Le prochain adversaire, le 8 décembre, au stade des Martyrs de Kinshasa, sera l'AS V.Club.