Angola: Défense - Le nouvel ambassadeur du pays milite pour un renforcement de la coopération avec le Congo

Vicente Muanda a été reçu, le 6 décembre à Brazzaville, par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo.

L'entretien entre les deux personnalités a porté sur la prise de contact ; l' état de la coopération militaire Congo/Angola et l'échange d'informations et d'expertises entre les deux pays.Vicente Muanda et Charles Richard Mondjo ont, par ailleurs, évoqué le domaine de la formation.

« Il s'agit d'une visite de courtoisie. J'ai présenté mes lettres de créances à monsieur le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 22 novembre dernier. Je pense que notre objectif principal, c'est de renforcer cette coopération. Vous savez que nous avons des défis communs. Les fruits de notre partenariat sont nombreux et nous croyons que les deux pays doivent travailler pour entretenir cette relation », a affirmé, à l'issue de l'audience, le diplomate angolais.

La coopération militaire entre le Congo et l'Angola, rappelons-le, est régie par un accord de coopération militaire et technique signé le 31 mars 2015 à Luanda. Les deux pays entendent renforcer cette base juridique de coopération par la signature des accords subséquents en matière de formation et de sécurité maritime. En octobre dernier, les deux pays ont tenu la réunion bilatérale entre la province angolaise du Cabinda et les départements de Pointe-Noire, du Niari et du Kouilou au Congo. Cette réunion a traduit l'esprit d'amitié et de coopération qui caractérise les deux peuples.