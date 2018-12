Maroc: Réunion du président de la Chambre des représentants avec les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu, mardi, une réunion avec les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires consacrée au fonctionnement des travaux de la Chambre et au programme des séances plénières.

Les parlementaires ont discuté de l'importance de revoir et d'améliorer les mécanismes de travail à même de renforcer la qualité des travaux des commissions et des séances plénières consacrées aux questions orales.

Cette réunion a été également l'occasion de débattre des dispositions encadrant cette activité dans le cadre du règlement intérieur, en vue d'apporter des amendements importants qui répondent aux critères d'efficacité et d'efficience requis.

Dans le même ordre d'idées, les présidents des Groupes et Groupements parlementaires ont rappelé le climat qui a marqué l'examen du projet de loi de Finances 2019.

Ils ont, à cet effet, formulé de nombreuses observations afférents notamment à la nécessité de réexaminer les questions de la gestion du temps, de la présence effective des membres du gouvernement et des modes d'action usités dans les séances plénières et lors de la couverture médiatique des travaux des commissions.

La réunion a également porté sur le programme de travail de la Chambre des mardi et mercredi 11 et 12 décembre, relatif aux séances plénières consacrées à l'examen et au vote d'un certain nombre de textes législatifs, concernant les Centres régionaux d'investissement, les obligations et contrats, la privatisation, la sécurité sociale, la création électronique d'entreprises et les comités d'œuvres sociales des ministères des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de l'Equipement et des Transports, de la Logistique et de l'Eau, ainsi que la mission d'agent de voyages.

La réunion a également examiné les rapports de la Cour des comptes et du Fonds de cohésion sociale élaborés par la Commission de contrôle des finances publiques.

En dernier lieu, la réunion a également débattu de la Conférence parlementaire organisée à l'occasion de l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.