Madagascar: Le ténor Richard Razafindrakoto Rasolonjatovo dans nos murs

Le ténor malgache Richard Razafindrakoto Rasolonjatovo illuminera de sa voix de chanteur d'opéra les planches du Cemdlac Analakely dimanche à partir de 16 h 30. Il sera accompagné par d'autres interprètes comme Natacha Rajemison et Léo Hancel.

Au piano se trouvera Herimanitra Herinaivo. Ce concert sera destiné à une levée de fonds pour la construction de l'église EEM Santa Petera à Ambanidia. Un rendez-vous pour les amoureux de la musique classique avec un chanteur qui impose déjà ses marques à l'étranger.

En effet, Richard Razafindrakoto Rasolonjatovo totalise plus d'une vingtaine de représentations à travers l'Europe et dans des salles reconnues. Il possède déjà derrière lui, plus de quinze années de carrière avec la musique classique.

Parmi les plus talentueux actuellement, à Madagascar, il est considéré comme le chef de file de la génération '90 des chanteurs d'opéra. Son style a aussi inspiré d'autres interprètes. Sa voix est souple et ample à la fois. Capable d'interpréter « La fille du régiment » de Donizetti sans ciller et de bifurquer sur du « Magnificat » de Vivaldi.

Pour ce concert au Cemdlac, il interprétera sûrement quelques classiques du cru malgache et s'entourera des meilleurs. La chanteuse est, par exemple, une enseignante de musique à l'Anglican Music Institute (AMI).

Sa voix de soprano a fait d'elle la meilleure accompagnatrice des maestros de la musique classique malgache. Le ténor Léo Hancel est aussi une figure de proue de ce genre musical dans le pays. Sa jeunesse fait de lui la valeur montante de la nouvelle génération.