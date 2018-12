Madagascar: Challenge des FabLabs solidaires - Un projet malgache dans la course

Votez pour Madagascar ! C'est ce que véhiculent les promoteurs du projet Fab-Stove du FabLab Solidaire Mamiratra, le seul projet malgache sur les 16 proposés par 8 pays, dans le cadre du troisième challenge international des FabLabs Solidaires.

Etant des jeunes en difficulté, ces jeunes méritent un appui. A noter que ce concours organisé par la Fondation Orange récompense les meilleurs projets solidaires, et sollicite le vote en ligne de tous les internautes à travers le monde.

« Votre vote permettra d'attribuer un soutien déterminant pour l'avenir du projet gagnant et de ses jeunes créateurs, qui seront récompensés avec 10 000 euros. Deux autres prix de 10 000 euros chacun seront également attribués par un jury et par la Fondation Orange.

Les prix seront remis à l'occasion d'un événement festif à Paris le 24 janvier prochain », ont indiqué les organisateurs du challenge. A noter que certains pays ont proposé plusieurs projets, à l'exemple du Congo et de la Tunisie. Des pays européens sont également dans la course, comme la France, l'Espagne et la Pologne, entre autres.

Créativité. Selon les premiers constats, les projets sont tous très inventifs. D'ailleurs, l'objectif du challenge, selon la Fondation, est de stimuler la créativité des jeunes et de démontrer leur talent. « Notre challenge s'adresse aux jeunes en difficulté que nous formons gratuitement à la fabrication numérique dans nos FabLabs Solidaires.

C'est l'occasion pour eux de montrer au monde entier ce qu'ils y ont appris même s'ils ont quitté l'école ou sont sans diplôme. Depuis 2014, nous accompagnons en effet les jeunes en difficulté dans nos FabLabs Solidaires.

Sans qualification ni emploi, ils y apprennent, en mode collaboratif et gratuitement, à utiliser la fabrication numérique pour concevoir et réaliser des inventions plus ingénieuses les unes que les autres.

Un apprentissage alternatif, bienveillant et innovant pour reprendre confiance en soi, et se découvrir des talents. Ainsi, nous accompagnons 73 FabLabs Solidaires.

Notre réseau comptera 84 FabLabs Solidaires en 2019. Les FabLabs Solidaires sont une nouvelle chance de s'insérer professionnellement, en dehors des filières classiques », ont noté les organisateurs du concours. Bref, les participants malgaches ont une forte chance de gagner, avec le soutien de leurs compatriotes.