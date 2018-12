Algérie: Le pays participera à la 4e édition du "défi de la lecture arabe"

Alger — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a annoncé, jeudi à Alger, la participation de l'Algérie à la 4e édition du concours international "le défi de la lecture arabe" de 2019, à l'instar des années précédentes.

Répondant à une question du député Messaoud Amraoui (l'Union Ennahda-Adala-Bina), à l'Assemblée populaire nationale (APN), sur la privation des élèves de participer au concours international "le défi de la lecture arabe", organisé par les Emirats Arabes Unis (EAU), tandis que l'Algérie organise un concours national similaire, en l'occurrence "Aqlam Biladi", en concomitance avec ce concours international, Mme Benghabrit a indiqué que "l'Algérie continuera à participer, comme à l'accoutumée, au concours "défi de la lecture arabe", dans sa 4e édition devant être organisée au premier trimestre 2019".

Elle a rappelé, en outre, la participation "remarquable" de l'Algérie aux trois dernières éditions de ce concours, depuis l'année scolaire 2015-2016, lors de laquelle la concurrente algérienne Nada Akal (Setif) avait remporté la 3e place.

Estimant que la question du député comportait plusieurs "préjugés et idées infondées", la ministre a affirmé "qu'il s'agisse du concours -le défi de la lecture ou le concours national "Aklam biladi"-, chaque manifestation a un calendrier spécifique".

Elle a souligné, à ce titre, que l'objectif était de "permettre aux élèves de prendre part au programme de leur choix ou de participer aux deux concours", exprimant, par la même occasion, sa disposition à donner certains noms parmi les participants à ces deux manifestations.

Mme Benghabrit a rappelé également la participation des élèves à d'autres concours internationaux, à l'instar du concours épistolaire international, organisé par l'Union postale universelle (UPU) et des concours organisés par le British Council et autres organismes.

Selon la première responsable du secteur de l'éducation, le programme "défi de la lecture arabe" a la même orientation du programme national "projet sur la lecture agréable", organisé en coordination avec le ministère de la Culture depuis 2015 en vue de développer la créativité des enfants.

La diversité des concours nationaux et internationaux vise à trouver le mode qui puisse convenir aux élèves pour améliorer leur niveau et perfectionner leurs capacités en matière de lecture et d'écriture.

Concernant la première partie de la question relative au devenir des livres dont ont fait don les EAU à l'Algérie et qui ont été maintenus au port, Mme Benghabrit a souligné que cette question "est infondée", précisant que le ministère de la Culture a donné son accord pour l'entrée de ces ouvrages et que l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) a été chargée de les faire sortir du port". La distribution de ces livres a été confiée au Centre national de documentation pédagogique.

Après leur classement suivant les niveaux, ces ouvrages ont été envoyés et distribués dans plusieurs wilayas au profit de 500 établissements scolaires", et ce avant la rentrée scolaire 2018-2019, a-t-elle fait savoir. En juillet dernier, une délégation émiratie a effectué une visite en Algérie et s'est réjouit du bon déroulement de cette opération, a ajouté la ministre.