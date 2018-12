Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Commémoration de l'an 25 du décès de Félix Houphouët-Boigny

Ce vendredi 07 Décembre 2018, cela fait exactement 25 ans que le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët -Boigny a tiré sa révérence.

Cette année, les festivités marquant la commémoration du decès d'Houphouët se déroulent sur trois jours. Jeudi 06 décembre, à la résidence privée de l'illustre disparition, une conférence publique a été prononcée, retraçant la vie religieuse du défunt.

Cette conférence avait pour thème : « l'engagement de foi et la pratique religieuse du président Félix Houphouët -Boigny ».

Le conférencier, le Révérend père jean Chardin, curé de l'église Saint -Augustin, sous Houphouët (l'actuel cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro), dans son exposé, a révélé le grand engagement dans la foi, de l'homme d'État qu'était le président Houphouët Boigny ainsi que sa famille qu'il a qualifiée d'inimaginable.

« Parce que ce n'est pas une évidence qu'un Chef d'État ait une vie chrétienne » a-t-il témoigné. Il a indiqué que, malgré son rang de président de la République, le président Houphouët venait à la messe, comme tout autre fidèle catholique.

« Il ne ratait jamais la messe de dimanche. Et sur place après la messe, il était dans la foule sans garde de corps » a-t-il confié. Autre témoin de la pratique religieuse du père fondateur, son aide de camp et chef d'État-major particulier (81-93), le colonel Touré Pierre Claver. Celui-ci a expliqué que le président était un fervent catholique.

« Que ça soit ici en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, le président tenait à ne pas manquer la messe de samedi et de dimanche. Souvent, il appelait des prêtes à sa résidence pour faire les prières. Il avait transformé un de ses bureaux à sa résidence à Abidjan, pour en faire une office » a-t-il fait savoir .

Aussi, cette conférence a été l'occasion, pour l'ambassadeur Edjampa Tiémélé, président du comité d'organisation de ces festivités de donner le déroulé de cette célébration.

Qui sera ponctuée de concert de louange et d'adoration, de concert artistique des chants traditionnels et modernes, d' hommages des rois et chefs traditionnels et des planteurs de Côte d'Ivoire, à l'illustre disparu , de recueillement et pèlerinage des jeunes au caveau familial des Boigny, de conférence et de déclaration de ces derniers sur l'esplanade de la résidence du président .

Le tout sanctionné par une grande messe ce vendredi 07 décembre, à la Basilique notre Dame de la paix de Yamoussoukro, en présence de plusieurs personnalités politiques de Côte d'Ivoire dont le président de la République Alassane Ouattara et le Président du Pdci Henri Konan Bédié .