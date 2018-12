Congo-Kinshasa: Vient de paraître ! «La voix des Jeunes Actu» - Un magazine axé sur la promotion de la jeunesse et du genre

L'idée, la vision ainsi que le thème sont donc alléchants. Car, à l'heure où beaucoup sont d'avis que les jeunes n'ont pas de repères et les femmes sont marginalisées, rares sont des organes de presse qui traitent des sujets précis axés sur la promotion de la jeunesse et du genre.

«La voix des Jeunes Actu », ce média se donne ainsi le devoir salvateur de valoriser, par ses différentes publications à venir, les jeunes ainsi que les femmes qui font preuve des prouesses dans différents domaines. Il n'est pas à attendre dans les kiosques dès demain car, bien évidemment, ce magazine, de périodicité mensuelle, sera mis sur les fonts baptismaux le jeudi 13 décembre prochain en vue de consacrer son entrée en lisse dans la liste de médias congolais.

La voix des jeunes ne se limitera pas seulement à scruter les informations saillantes ayant traits aux êtres juvéniles et féminins mais par-dessus tout, elle s'est aussi octroyée le devoir d'éduquer et même divertir ses lecteurs. Cela, dans la ligne droite du principal rôle des médias qui est, bien sûr, celui d'informer, former et transformer la société. Il est ainsi à retenir qu'il sortira toujours des lignes de ce mensuel des faits d'actualité, des interviews avec les leaders d'opinions, des commentaires, des analyses, des découvertes, des divertissements et même du sensationnel.

D'ores et déjà, dans sa première publication que l'on considère comme annonce à ses prochaines publications, ce magazine charme, manifestement, par son modus faciendi. Non seulement l'on y scrute, dans cette édition n°00, des news ; mais l'on y livre également des analyses pouvant mobiliser la jeunesse et les femmes vers leur éclosion. En outre, il sera divisé en plusieurs rubriques dont celles consacrées, entre autres, à l'actualité, la musique, l'environnement, l'entrepreneuriat, la sexualité, la cuisine, le jeu, etc.

En prélude de ce premier opus rédactionnel qui illumine par des importants thèmes de rédaction, tout pousse à croire que la consœur sera rapidement comptée parmi les grands médias congolais. En attendant, bienvenue à la Voix des Jeunes Actu et bon vent à lui !