Congo-Kinshasa: De Butembo à Goma - Fayulu triomphalement accueilli !

Après Beni, Martin Fayulu a été hier à Butembo et Goma, deux villes majeures de la Province du Nord-Kivu. Plus de 300.000 personnes, pour la première et, plus de 500.000 pour la seconde, se sont mobilisées pour réserver un accueil singulier et digne d'un candidat Président de la République.

Ces deux cités, à en croire notre source, ont été complètement paralysées par le candidat de coalition "Lamuka" qui est plus que déterminé à mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la République si jamais il est élu. Il est promet, en sus, de développer l'industrie du tourisme dans le Nord Kivu, partant créer de milliers d'emplois. "Si nous instaurons la paix dans le pays, nous créerons beaucoup d'emplois notamment, dans le domaine du tourisme".

Hier, jeudi 6 décembre 2018, le candidat Président de la République, Martin Fayulu, est arrivé dans la ville de Butembo, après l'étape de la ville Martyre de Beni. Ici, Martin Fayulu Madidi a promis de mettre en valeur le secteur du tourisme dans la province du Nord-Kivu au cours de son meeting dans ville. Le candidat commun de la coalition "Lamuka" au scrutin du 23 décembre 2018, a expliqué à ses milliers de sympathisants qu'il est possible de créer des centaines d'emplois seulement avec le tourisme, comme la Tunisie et l'Afrique du Sud.

«Nous devons remercier Dieu de nous avoir donné cette terre magnifique qui a tout. Est-ce que vous savez qu'avec seulement le tourisme au Nord-Kivu, on peut avoir combien de milliards de dollars au Congo ? La Tunisie offre moins de possibilités de tourisme que le Nord-Kivu mais elle a plus de 3 à 4 milliards de dollars chaque année. Si nous mettons la paix dans le pays, nous créerons beaucoup d'emplois notamment, dans le tourisme. Je vous signale que la Tunisie emploie plus 4 mille personnes dans ce secteur. L'Afrique du Sud a plus de 10 milliards de dollars, toujours dans ce même domaine », a-t-il dit devant une immense foule à la place VGH.

Goma : 3ème étape

Arrivé dans l'après-midi à Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, Martin fayulu s'est adressé à plus de 500.000 personnes sur le terrain Afya.

Dans son discours de campagne, Martin Fayulu a sévèrement critiqué le règne de Joseph Kabila qui, selon lui, se résume en deux points : l'insécurité et l'absence de l'Etat de droit. Des faiblesses qu'il entend vaincre durant son mandat à la tête de la RDC.

Martin Fayulu en a profité, pour rendre un hommage mérité au Colonel Mamadou Ndala, commandant de l'Unité de Réaction Rapide (URR) commando, tué en 2014 dans une embuscade des hommes armés à Ngadi, au nord de la ville de Beni.

Il a aussi rendu hommage au Général Lucien Bauma, commandant de la 34ème région militaire et commandant de l'opération Sokola contre les rebelles ADF, actifs à Beni, mort en août 2014 des suites d'une courte maladie à Pretoria, en Afrique du Sud.

Le candidat de la coalition Lamuka a fait observer une minute de silence en mémoire de Luc Nkulula, activiste du mouvement citoyen Lucha, mort en juin 2018 dans l'incendie "criminel" de sa maison au quartier Himbi, à Goma. « Les valeureux fils de ce pays sont liquidés comme des chiens. Est-ce que nous allons continuer avec cette situation ? », S'est-il interrogé. Avant d'ajouter : « La constitution est foulée aux pieds, le mandat de cinq ans n'est pas respecté, le régime que nous voulons faire partir a battu le record de la corruption... ».