Congo-Kinshasa: "La RDC dans la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary" - Yoko Yakembe scrute les profondeurs du programme quinquennal du candidat FCC

De sa vision aux piliers de sa réussite, en passant par la présentation intrinsèque de sa personne, Emmanuel Ramazani Shadary, politique et candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 pour le compte du Front Commun pour le Congo, vient d'être immortalisé.

Ses convictions politiques et son modeste parcours ont été inscrits, noir sur blanc, par Jean Placide Yoko Yakembe dans l'ouvrage "La RDC dans la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary" paru à Kinshasa dans les éditions "Presses Universitaires du Congo". Les détails sur son équipe de campagne figurent également dans cet écrit de 174 pages.

Pour son auteur, la présente publication démontre qu'Emmanuel Shadary a le profil qui permet de consolider le pays dans son ensemble et de le garder entier contre vents et marrée. Mais, elle entend également contribuer à la diffusion de la vision et du programme d'action du Candidat du FCC.

Elle présente, cependant, le Président Kabila comme l'artisan de la résistance et de la résilience congolaise ces 17 dernières années. "L'histoire le saluera désormais comme le catalyseur de la passation pacifique du pouvoir de l'Etat dans notre pays, à se soustraire de la course à la présidence... "

Aujourd'hui, son "dauphin" se lance à la quête de la confiance du peuple congolais pour l'exercice des plus hautes fonctions de la République. Ce dernier a une histoire et une vision qui lui accordent une identité aussi bien politique qu'idéologique. L'ouvrage met en avant cette vision de Ramazani Shadary "qui porte son action sur la valorisation de l'homme congolais, de sa fierté et de sa dignité fondée sur quatre facteurs essentiels".

Il s'agit de l'assurance de la protection du citoyen et de ses biens par l'Etat ainsi que l'égale protection des citoyens ; la garantie de l'emploi productif et de revenus suffisants pour couvrir les besoins de base des travailleurs ; la garantie de l'accès aux services publics de l'Etat et l'absence de discrimination entre usagers ; la démonstration de l'importance géostratégique de la RDC à partir des Etats frontaliers.

Cette vision découle, en effet, de quatre dimensions stratégiques à découvrir dans l'ouvrage.

A lire Me Yoko, cette représentation pour laquelle le candidat du FCC prévoit de mobiliser les recettes afin de pourvoir à un budget de 85,68 milliards USD pour cinq ans, représente le rêve et les aspirations légitimes du peuple congolais. "Sa correcte réalisation conduira à faire inscrire, d'une manière solennelle, la RDC sur la liste des Etats émergents à l'horizon 2030", soutient Jean Placide Yoko.

Ce livre table aussi sur les compétences, la motivation, les ressources, le plan d'action et la rigueur qui constituent les piliers pour la réussite dudit programme électoral.

Jean Placide Yoko Yakembe est professeur d'universités, membre de la cellule juridique du FCC, Président de la Fraternité Africaine et du Conseil d'administration de la Regideso et gardien du temple du MSR.