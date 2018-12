Congo-Kinshasa: Musique en ligne - Baya Ciamala crée Baziks, une application congolaise à l'allure de Deezer

Disponible depuis quelque temps en téléchargement sous Android, la plate-forme musicale de streaming souhaite d'abord se concentrer sur la République démocratique du Congo avant de s'étendre sur tous les continents.

Baya Ciamala est parti d'un constat simple, la musique congolaise n'est pas suffisamment mise en avant sur les grandes applications de streaming, comme Deezer ou encore Spotify. Selon lui, « le jour où Papa Wemba est décédé, aucune de ces applications n'est revenue sur sa carrière, personne n'a proposé des playlists à ses fans ».

L'application propose plus de trois cents artistes, soit mille cinq cents heures de musique et compte déjà plus de dix mille abonnés actifs. Baziks est disponible en téléchargement sous Android, le système d'exploitation de Google, et accessible depuis les navigateurs internet.

Baya Ciamala, un animateur radio, murit son projet depuis plusieurs années. Une année auparavant, c'est-à-dire en 2017, il remportait le prix Musique en ligne de la première édition du Digital Lab Africa, un tremplin pour entrepreneurs africains organisé par la coopération française. Chaque année, dix porteurs de projets multimédia-animation, jeux vidéo, musique en ligne, réalité virtuelle et contenus immersifs sont sélectionnés. En plus d'un chèque de trois mille dollars, ils sont coachés et partent en incubation en France pour faire décoller leur start-up.

« On est sur un marché de niche mais la demande est considérable pour la musique en ligne. Il y a de la place pour tout le monde », assure Ciamala Baya, qui s'apprête à entrer dans la phase de commercialisation de son application.

Début 2019, Baziks va proposer des abonnements mensuels de trois à quatre dollars. « Les gens payeront leur abonnement s'ils le souhaitent ou sinon ce seront les annonceurs qui permettront au public de consommer de la musique. Nous allons rajouter ce contenu au fur et à mesure en étant pointilleux sur nos choix. De la rumba traditionnelle aux jeunes talents de l'afro-urban, tous ont une place sur Baziks », ajoute le jeune homme, alors que la capacité de ses serveurs est encore limitée.

Avant cela, la start-up va lancer une campagne de financement participatif pour constituer une base d'abonnés payants et, avec les sommes levées, elle va résoudre les derniers bugs techniques du site internet et de l'application. Epaulé par le Digital Lab Africa, Baya Ciamala a également noué un partenariat avec Vodacom, à travers son système de paiement en Mpesa. Mais aussi avec la Société congolaise des droits d'auteurs, dont il a désormais accès au catalogue.

Signalons que la plate-forme française Deezer dont Baziks s'inspire a été lancée en 2006. Elle compte environ seize millions d'abonnés dans cent quatre-vingts pays et un catalogue de cinquante-trois millions de morceaux.