Tunisie: Youssef Chahed remet leurs galons de promotion à plusieurs agents

Cette cérémonie a été suivie d'un défilé des troupes à pied et troupes motorisées relevant des différentes unités et brigades de la Garde douanière.

Chahed a saisi cette occasion pour louer les efforts déployés par les agents et cadres de la Douane dans l'exercice de leurs fonctions. Il a mis l'accent sur les réalisations accomplies par ce corps, en soutien à l'économie nationale, ce qui a contribué à l'instauration d'un climat d'investissement favorable à la protection de l'entreprise tunisienne des dangers de la contrebande et du commerce parallèle, et ce, grâce à une coordination avec le reste des corps sécuritaires et militaires.

Dans ce cadre, il a affirmé : «Nous sommes fiers du rôle assumé par l'institution douanière dans la protection de la patrie et de ses frontières de la contrebande et du terrorisme», ajoutant que «la Douane tunisienne, qui a présenté des martyrs à la nation, œuvre à assurer des prestations à hauteur des attentes du citoyen tunisien».

Le chef du gouvernement a, aussi, salué les efforts menés pour parachever et réussir la réforme douanière, surtout en ce qui concerne sa numérisation et son développement, conformément aux standards internationaux.

Ont pris part à cette cérémonie, Ridha Chalghoum, ministre des Finances et Youssef Zouaghi, directeur général des douanes, ainsi que des membres du gouvernement et des hauts responsables des différents départements de l'Etat et de la Douane.