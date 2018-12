Algérie: Nécessaire accompagnement des investisseurs dans la réalisation de projets touristiques

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a mis en avant, jeudi à Alger, la nécessité d'accompagner les investisseurs dans la réalisation des projets touristiques diversifiés dans les différentes régions du pays, notamment, les projets qui donneront un forte impulsion à l'activité thermale ainsi qu'aux tourismes cultuels et culturels.

Répondant à deux questions posées par deux députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance plénière, respectivement sur la réalisation du projet de hammam de Sidi Bounedjma, l'accélération de l'aménagement de Hammam Righa (wilaya d'Ain Defla), ainsi que sur la réhabilitation des différents sites culturels, cultuels et historiques dans la wilaya de Laghouat, le ministre a qualifié "la réalisation des projets touristiques thermaux" d'importantes, au vu des ressources thermales dont disposent l'Algérie, au nombre de 282, en sus de 35 projets touristiques thermaux en cours de réalisation.

Évoquant le causes à l'origine de la non-concrétisation du projet de réalisation du Hammam Sidi Bounedjma à Ain Defla, depuis son lancement en 2016, M. Benmessaoud a relevé le manque du financement, affirmant que son secteur avait contribué à résoudre cette affaire, en 2016, tout en coordonnant les efforts avec le ministère des Finances et le Crédit populaire algérien (CPA), d'autant plus qu'il avait été convenu d'accompagner l'investisseur, en lui accordant un prêt s'élevant à 108 millions de DA pour le parachèvement des travaux du pavillon des soins.

Il sera également procédé au parachèvement du projet de réalisation de l'hôtel au sein du même hammam, qui dispose de 230 lits, a fait savoir le ministre avant de mettre en relief la richesse touristique dont recèle la région d'Ain Defla, ce qui l'érigera en une " zone touristique par excellence".

Concernant l'aménagement de la station thermale Hammam Righa dans la même wilaya, le ministre a souligné que "des mesures strictes ont été prises en vue d'achever cette opération en 2019".

Évoquant les différents sites touristiques dont recèle la wilaya de Laghouat, le premier responsable du secteur a indiqué que le Schéma directeur d'aménagement touristique 2030 a classé cette wilaya "parmi les pôles touristiques par excellence".

Après avoir précisé que "tous les atouts touristiques disponibles dans cette région ont été définis et qu'un programme d'action pour leur valorisation et exploitation a été élaboré", M. Benmessaoud a rappelé que cette wilaya avait bénéficié de 17 projets touristiques d'une capacité de 1850 lits, outre la définition des zones d'extension touristique à Ain Madhi, Aflou et la ville de Laghouat.

La région de Laghouat recèle de "sites touristiques importants dont des monuments culturels et religieux", a-t-il dit, citant "la zaouïa Tidjania à Ain Madhi qui accueille des touristes de l'intérieur et de l'extérieur du pays".

"Un partenariat sera conclu avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs pour mettre en place des mécanismes dans le cadre du soutien au tourisme spirituel et faire de la zaouïa Tidjania l'un des pôles nationaux en la matière", a ajouté le ministre.

Par ailleurs, la direction du tourisme et de l'artisanat de Laghouat a obtenu l'accord de principe du ministère des Finances pour bénéficier d'une enveloppe financière de 15 millions DA en vue de classer les sites touristiques des localités Almanda et Tazorna dans les communes de Sidi Makhlouf et El Ghicha, outre l'élaboration d'un plan d'aménagement touristique à ces sites en attendant l'extension de cette opération à d'autres sites.