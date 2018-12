Tunisie: Soutien de la Banque mondiale

L'institution formera des équipes de travail pour déterminer les indicateurs relatifs à ce rapport que la Tunisie pourrait facilement développer et améliorer, a-t-il ajouté, lors d'une conférence à Tunis, pour la présentation de la stratégie de travail aodptée pour améliorer le classement de la Tunisie dans «Doing business».

Il a réitéré la volonté de la BM de coopérer avec le gouvernement tunisien pour l'aider à réaliser ses objectifs en matière d'emploi et de liquidité en vue de drainer l'investissement local et étranger, soulignant la nécessité d'accélérer certaines procédures relatives au permis de bâtir, au Guichet unique, à la fiscalité et à la protection des petits investisseurs.

Pour lui, «les échéances politiques et les conditions difficiles du pays ne doivent en aucun cas entraver la réalisation de ces objectifs».

De son côté, le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale compte œuvrer en collaboration avec les professionnels des secteurs public et privé (avocats, experts-comptables, experts en commerce et transport) pour élaborer une stratégie de travail comprenant les réformes accélérées à entreprendre par la Tunisie pour améliorer son classement dans le rapport «Doing business», selon le ministre Zied Laâdhari.

La Tunisie a occupé le 80e rang dans ce rapport, 5e dans le monde arabe et en Afrique en 2019, contre le 88e rang en 2018, gagnant ainsi 8 points.

Le rapport Doing business est édité périodiquement par la Banque mondiale pour «évaluer la réglementation des affaires dans le monde».