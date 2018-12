Tunisie: Rêver les yeux ouverts !

Miser sur un jeune entraîneur, en l'occurrence Mouine Chaâbani, particulièrement dans une période de crise, était un pari risqué pour le président de l'EST, Hamdi Meddeb. Quand on sait que durant le dernier mercato estival, de nombreux supporters et même d'observateurs estimaient que pour remporter la Ligue des champions, des renforts de taille s'imposaient, on se rend compte à présent de l'exploit réalisé par les camarades de Khalil Chammam.

Alors qu'on doutait que l'effectif actuel avait suffisamment d'atouts et d'arguments pour aller jusqu'au bout de l'épreuve continentale, Mouine Chaâbani a démenti les analyses les plus pessimistes et a démontré qu'à l'heure du football business, avec du bon sens et de la volonté de mouiller le maillot, on peut bien faire des miracles.

Réussir son entrée

Le départ de la délégation «sang et or» pour les Emirats Arabes Unis se fera lundi prochain. Le samedi d'après, soit le 15 de ce mois, l'Espérance de Tunis disputera sa première sortie au Mondial émirati en affrontant le vainqueur du match barrage qui opposera trois jours plus tôt le club d'Al Ain au Team Wellington.

La première mission de Mouine Chaâbani et ses hommes sera de réussir l'entame de l'épreuve en remportant la victoire. Si avec la manière en plus, ce serait une belle entrée en matière et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter pour le représentant de la Tunisie dans cette joute mondiale.

Quand on sait qu'il y a à peine deux mois, on doutait de la capacité de cette équipe à se consacrer championne d'Afrique, nous croyons, pour notre part, dur comme fer en la capacité de Mouine Chaâbani et ses joueurs de constituer la belle surprise de cette 15e édition de la Coupe du monde des clubs.

Une chose est sûre, disputer le Mondial des clubs est une chance inouïe. Autant en profiter et marquer à jamais l'histoire du doyen des clubs tunisiens en cette année où il fête son centenaire.

Remporter la Ligue des champions est d'ores et déjà un précieux cadeau que le staff technique et les joueurs ont offert au public «sang et or». Reste maintenant à briller sur la scène mondiale et ce n'est pas chose impossible. Il suffit de constituer la belle surprise du Mondial.