Tunisie: Les travaux s'éternisent... !

Le président du club nordiste, Abdessalem Saïdani, l'a beau crier sur les toits, rien n'y a fait. Dans la sphère politique, celle des décideurs, on ne pense qu'à ses intérêts. Quelle déception! Les travaux d'engazonnement du terrain du stade 15-Octobre traînent en long et en large.

On a promis que les Cabistes débuteraient l'exercice 2018-2019 à Bizerte devant leur public. On a joué deux matches (contre le CSS et l'USBG) sur du «sable». Et de nouveau, la déception est grande. On a dû arrêter pour reprendre les travaux. On a, cette fois-ci, pensé que la date du 28 novembre allait être la bonne. Eh bien non! Pendant ce temps, l'équipe «jaune et noir» se débat, souffre, résiste sous le regard passif de toutes les parties impliquées dans ce dossier. Tout-Bizerte l'exige... Trop, c'est trop !

Il a fallu un coup de gueule de Abdessalem Saïdani, plus sévère que d'habitude sur un plateau de télévision, pour que la plainte arrive jusqu'à la ministre de la Jeunesse et des Sports. Celle-ci, intervenue en direct dans la même émission, a décidé une réunion, avec toutes les parties impliquées dans ce dossier. Tout notre espoir est de la voir frapper fort pour que, enfin, la pelouse soit opérationnelle dans les plus brefs délais.

Sur le plan sportif, le CAB est en train de réaliser un joli parcours en championnat malgré ces conditions de travail pour les moins surréalistes. L'infrastructure sportive à Bizerte est non seulement pauvre mais, en plus, elle est mal entretenue (piscine municipale, stade 15-Octobre, stade annexe, stade Menzel Bourguiba, stade Zarzouna...). Ce n'est pas ainsi qu'on pourra encadrer une jeunesse qui rêve d'un avenir prometteur!