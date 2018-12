Tunisie: Le « made in Tunisia » présent aux USA

Lors d'une conférence de presse, tenue à cet effet mercredi dernier à Tunis, Mme Yosr Toumi, membre de l'Amcham, a expliqué les retombées requises du projet. L'objectif étant, en effet, de faciliter aux producteurs tunisiens l'accès au marché américain via une plateforme digitale. Des efforts colossaux ont été fournis par l'Amcham afin de garantir auxdits producteurs le coaching et le consulting, indispensables à leur adhésion au projet. « Nous avons fait appel à des consultants locaux et autres, internationaux pour encadrer les 45 producteurs, soit 15 entreprises représentant chacun des secteurs précités », a-t-elle indiqué.

Et de souligner que la sélection desdites entreprises a été effectuée en mars, suite à laquelle se sont succédé les actions préparatoires, notamment la réalisation des business-plans, l'élaboration d'un guide d'exportation vers les USA, l'assimilation des techniques de mise en valeur et de promotion des produits en question, etc. « Nous avons établi un climat favorable à l'échange de réflexions stratégiques entre les bénéficiaires et les coaches. Cette étape est élémentaire à notre projet dans la mesure où elle prépare les bénéficiaires à l'utilisation intelligente de la plateforme web. La troisième phase, qui n'en est pas moindre, consiste en la garantie d'un stock des produits en question aux USA », a-t-elle ajouté.

Efficacité et rapidité en sont les mots d'ordre

L'accès des entreprises tunisiennes au marché américain constitue un premier pas vers une meilleure visibilité du savoir-faire tunisien ainsi que des produits typiques et de terroir. « Souktunis » serait, en quelque sorte, le portail de l'exportation vers les USA et, par conséquent, la vitrine mettant en valeur autant de produits sollicités à l'échelle internationale. « Avant de démarrer la sélection des entreprises bénéficiaires, nous avons pris soin de nous informer sur les produits tunisiens les plus prisés à l'échelle internationale. L'huile d'olive, l'harissa et les dattes chapeautent, en effet, la liste », indique Mme Rim Ayari.

Ces produits, et bien d'autres encore, seront présents sur le marché américain à partir du 1er janvier 2019, et ce, en un tour de main. « Il est judicieux de faire preuve d'efficacité dans les ventes, de garantir un accès web pratique et simplifié, un paiement international domicilié en Tunisie ainsi qu'une évaluation en temps réel des mouvements des ventes, ce qu'assure effectivement, « souktunis ». Il suffit, pour l'acheteur, de passer en revue les différentes enseignes mises en valeur via la plateforme, de choisir le produit de prédilection et de passer la commande en répondant au formulaire pour pouvoir acheter tunisien en Amérique », renchérit-elle.

La plateforme web a été, notons-le, reliée à d'autres sites web et réseaux sociaux pour plus de visibilité et plus d'efficience. Néanmoins, cette opportunité se trouve limitée dans le temps, et ce, en raison des contraintes législatives régissant le concept des plateformes web. Aussi, les ventes seront-elles arrêtées en juin 2019. « Il est à préciser qu'il s'agit d'une plateforme d'achat et non de site web, ce qui entrave à la pérennisation de ce projet. Nous sommes en train de réfléchir, d'ailleurs, sur les solutions à même de permettre aux entreprises bénéficiaires d'être présentes durablement sur le marché américain », souligne M. Naceur Hidoussi, président de la Chambre américaine de commerce en Tunisie.

Prenant la parole, M. Hichem Elloumi, vice-président de l'Utica, a suggéré la duplication du concept en Europe. La proximité stratégique entre la Tunisie et l'UE jouerait, à son sens, au profit d'une meilleure interactivité export-import dans la mesure où les ruptures de stock seraient, sitôt, remédiées.